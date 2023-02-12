Herkes Şeyma hemşireyi konuşuyor! Maraş depremi sırasında kaçmak yerine çocuk hastalara koştu
Kahramanmaraş depremi sırasında Gaziantep'te bir hastanede görev yapan hemşire Şeyma Alakuş, deprem anında dışarı kaçmak yerine, canını hiçe sayarak hasta çocukları tahliye etmek için çabaladı. O anlar hastanenin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansırken, görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
12.02.2023 23:02 - Son Güncelleme: 12.02.2023 23:10
10 ili etkileyen deprem anında hastanede nöbetçi olan Şeyma hemşire, kendi canından önce hastalarını düşündü.