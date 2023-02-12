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Herkes Şeyma hemşireyi konuşuyor! Maraş depremi sırasında kaçmak yerine çocuk hastalara koştu

Kahramanmaraş depremi sırasında Gaziantep'te bir hastanede görev yapan hemşire Şeyma Alakuş, deprem anında dışarı kaçmak yerine, canını hiçe sayarak hasta çocukları tahliye etmek için çabaladı. O anlar hastanenin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansırken, görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

12.02.2023 23:02 - Son Güncelleme: 12.02.2023 23:10
Herkes Şeyma hemşireyi konuşuyor! Maraş depremi sırasında kaçmak yerine çocuk hastalara koştu

Gaziantep'te bir hastanede görev yapan Hemşire Şeyma Alakuş, deprem anında dışarı kaçmak yerine hastaları tahliye etmek için canını hiçe saydı. O anlar hastanenin kamerasına yansıdı.

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Herkes Şeyma hemşireyi konuşuyor! Maraş depremi sırasında kaçmak yerine çocuk hastalara koştu

10 ili etkileyen deprem anında hastanede nöbetçi olan Şeyma hemşire, kendi canından önce hastalarını düşündü.

Herkes Şeyma hemşireyi konuşuyor! Maraş depremi sırasında kaçmak yerine çocuk hastalara koştu

Gaziantep'teki İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde görevli Pediatri hemşiresi Şeyma Alakuş, deprem anında hastalarını kurtarmak için hastane koridorlarında canla başla koşturdu.

Herkes Şeyma hemşireyi konuşuyor! Maraş depremi sırasında kaçmak yerine çocuk hastalara koştu

Binadan tahliye ettiği hastaları bırakıp başka hastalar için tekrar hastaneye girdi.

Herkes Şeyma hemşireyi konuşuyor! Maraş depremi sırasında kaçmak yerine çocuk hastalara koştu

O anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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