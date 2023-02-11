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    • Haberler
    • 11.02.2023 19:29
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    • 11.02.2023 20:01
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    SON DAKİKA | Gaziantep'te yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu İstanbul'da yakalandı

    Son dakika haberi | Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın hafriyatında yapılan incelemede ihmali bulunduğu belirlenen müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu İstanbul'da gözaltına alındı.

    Bahar Apartmanı’nın müteahhidi yakalandı

    Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın enkazında yapılan teknik inceleme sonucu ihmali olduğu belirlenen müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu İstanbul'da gözaltına alındı.

    Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Şehitkamil ilçesinde yıkılan, ilk belirlemelere göre 9 vatandaşın hayatını kaybettiği Bahar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.

    Binanın inceleme sonucu ihmali olduğu tespit edilen müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu'nun İstanbul'da olduğu belirlendi.

    Ekipler, Uncuoğlu'nu Pendik'te kaldığı adreste gözaltına aldı.

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    Haberler Haberler SON DAKİKA | Gaziantep'te yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu İstanbul'da yakalandı
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