Her yıl binlerce kişinin başvurduğu Green Card programıyla çekilişi kazananlar ABD'de oturum ve çalışma izni almaya hak kazanıyor. DV programını kazananlar, bilgisayar tarafından rastgele yapılan bir çekiliş neticesinde belirleniyor. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Green Card çekilişi ertelendi mi? Mülakatlar ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Green Card çekiliş sonuçları 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.
MÜLAKATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Green Card çekilişi kazananların mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kazanıo bu tarihe kadar vize almayanlar şansını kaybedecek.
PASAPORT ZORUNLULUĞU VAR MI?
Bu sene pasaport zorunluluğu kaldırıldı. Başvuru yapabilmek için pasaportun olmasına gerek kalmadı.