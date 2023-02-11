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    • Haberler
    • 11.02.2023 19:37
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    • 11.02.2023 20:01
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    Emine Erdoğan'dan "Yaraları tek yürek olarak saracağız" paylaşımı

    Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yüzyılın felaketi deprem afeti ardından yaraların tek yürek olarak sarılacağını vurgulayarak; "Umuda uzanan elleri hep birlikte tutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Yaraları tek yürek olarak saracağız

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, depremin yaralarının tek yürek olarak sarılacağını vurgulayarak, "Umuda uzanan elleri hep birlikte tutmaya devam edeceğiz. Yardım çalışmalarında cansiparane bir şekilde emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

    Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Başkan Erdoğan'la Diyarbakır ve Şanlıurfa'da depremden zarar gören vatandaşları ziyaretlerine ilişkin fotoğrafları paylaştı.

    Depremzede vatandaşların acılarına ortak olduklarını aktaran Emine Erdoğan, "İnanıyorum ki, yaraları tek yürek olarak saracağız. Umuda uzanan elleri hep birlikte tutmaya devam edeceğiz. Yardım çalışmalarında cansiparane bir şekilde emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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    Haberler Haberler Emine Erdoğan'dan "Yaraları tek yürek olarak saracağız" paylaşımı
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