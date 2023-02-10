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    • Haberler
    • 10.02.2023 23:34
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    • 10.02.2023 23:34
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    Afetzedeler için anlamlı organizasyon: 'Türkiye Tek Yürek' bağış kampanyası

    6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin ardından arama-kurtarma faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Bir yandan da bölgedeki yaraların sarılması adına yardım kampayanları düzenliyor. Televizyon Yayıncıları Derneği, “Türkiye tek yürek” sloganıyla TV, KANAL D, STAR, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla bir yardım gecei düzenleyecek. Kampanya programı tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacak.

    takvim.com.tr
    ’Türkiye Tek Yürek’ bağış kampanyası

    Deprem bölgesinde yaraları sarmak adına düzenlenen anlamlı yardım organizasyonlarına birisi daha eklendi. Televizyon Yayıncıları Derneği, meyda kuruluşlarının katkısıyla bir yardım gecesi düzenleyecek.

    ŞİMDİ 'TEK YÜREK' OLMA ZAMANI
    Televizyon Yayıncıları Derneği, tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
    "6 Şubat depremi binlerce insanımızı hayattan kopardı.

    Binlerce binayı yıktı. Ancak içimizdeki birlik beraberlik ve gönül köprüsünü yıkamadı.

    Her ölüm haberinde hepimiz öldük. Her kurtuluş haberinde hep birlikte sevindik.

    Ve tam da şimdi 85 milyon tek yürek olma zamanı.

    Bu kara günlerde yine birbirimize ilaç olacağız.

        Birbirimize daha sıkı sarılacağız, daha fazla kenetleneceğiz. Yaralarımızı sarabilmek için hep birlikte seferber olacağız.

        Toplum olarak kalplerimizin aynı attığı bu günlerde Türkiye'nin medya kuruluşları olarak "Türkiye tek yürek" sloganıyla bir araya geliyoruz.

        ORTAK YAYINLA İZLEYİCİYE ULAŞTIRILACAK
        15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'da Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık.

            Çağrımıza yanıt veren ATV, KANAL D, STAR, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek bağış kampanyası programı tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacaktır.

            Yayınlamak isteyen tüm yerli ve yabancı medya kuruluşlarıyla da frekans paylaşılacaktır.

            Gecede yapılan bağışlar Kızılay ve AFAD'ın hesaplarında toplanacaktır.

                Irkçı kafatasçı durulmuyor!
                Haberler Haberler Afetzedeler için anlamlı organizasyon: 'Türkiye Tek Yürek' bağış kampanyası
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