Afetzedeler için anlamlı organizasyon: 'Türkiye Tek Yürek' bağış kampanyası

Deprem bölgesinde yaraları sarmak adına düzenlenen anlamlı yardım organizasyonlarına birisi daha eklendi. Televizyon Yayıncıları Derneği, meyda kuruluşlarının katkısıyla bir yardım gecesi düzenleyecek.
ŞİMDİ 'TEK YÜREK' OLMA ZAMANI
Televizyon Yayıncıları Derneği, tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"6 Şubat depremi binlerce insanımızı hayattan kopardı.
Binlerce binayı yıktı. Ancak içimizdeki birlik beraberlik ve gönül köprüsünü yıkamadı.
Her ölüm haberinde hepimiz öldük. Her kurtuluş haberinde hep birlikte sevindik.
Ve tam da şimdi 85 milyon tek yürek olma zamanı.
Bu kara günlerde yine birbirimize ilaç olacağız.