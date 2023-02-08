Kahramanmaraş depremiyle video çekerek dalga geçen şahıs tutuklandı!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler kayıtlara yüzyılın felaketi olarak geçerken Türkiye'de milli yas ilan edildi. Depremin en çok etkilediği 10 ilde ise OHAL ilan edildi.

Türkiye yaralarını sarmak için kollarını sıvarken sosyal medyada 'tık' için insanlığından vazgeçenler de rezilliklerine yenisini ekliyor.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ceren Özkayalar, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem felaketinin ardından bir video paylaşıp dans ederek, "Kahramanmaraş yıkıldı, Adana yıkıldı, Gaziantep yıkıldı. Milyon kişi öldü. Belki burada yayın açan i…elerde geberdi. Rabbim tokadını ne güzel vuruyorsun be. Yıktın mı yıkıyorsun. Öpüyorum" şeklinde video paylaştı. Yaşanan olayın ardından görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ceren Özkayalar'ın ifadesi ise şu şekilde: ''Videoda söylemiş olduğum sözleri psikolojimin bozuk olması nedeniyle söyledim. Yaptıklarımdan çok pişmanım'' dedi.