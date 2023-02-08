Kahramanmaraş depremiyle video çekerek dalga geçen şahıs tutuklandı!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler kayıtlara yüzyılın felaketi olarak geçerken Türkiye'de milli yas ilan edildi. Depremin en çok etkilediği 10 ilde ise OHAL ilan edildi.
Türkiye yaralarını sarmak için kollarını sıvarken sosyal medyada 'tık' için insanlığından vazgeçenler de rezilliklerine yenisini ekliyor.
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, SORUŞTURMA BAŞLATTI
Ceren Özkayalar, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem felaketinin ardından bir video paylaşıp dans ederek, "Kahramanmaraş yıkıldı, Adana yıkıldı, Gaziantep yıkıldı. Milyon kişi öldü. Belki burada yayın açan i…elerde geberdi. Rabbim tokadını ne güzel vuruyorsun be. Yıktın mı yıkıyorsun. Öpüyorum" şeklinde video paylaştı. Yaşanan olayın ardından görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ceren Özkayalar'ın ifadesi ise şu şekilde: ''Videoda söylemiş olduğum sözleri psikolojimin bozuk olması nedeniyle söyledim. Yaptıklarımdan çok pişmanım'' dedi.
Sosyal medyada canlı yayın açan 2 kadın depremlerle dalga geçti.
"YERLE BİR OLSUN BURALAR" DEYİP KAHKAHA ATTILAR
Canlı yayın açan kadınlar "Allah'ım sen bu ülkeye bir daha deprem nasip eyle. İnşallah yine deprem olsun, yerle bir olsun buralar." şeklinde skandal ifadeler kullanıp kahkaha attılar.