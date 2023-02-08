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    • Yaşam
    • 08.02.2023 09:18
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    • 08.02.2023 17:24
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    Kahramanmaraş depremiyle video çekerek dalga geçen şahıs tutuklandı!

    Kahramanmaraş'ta peş peşe gelen depremler yüreklerimizi yakarken sosyal medyada 'tık' için insanlığından vazgeçenlere her geçen gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor. Bunlardan biri sosyal medyada canlı yayın açan 2 kadının depremlerle dalga geçmesiydi. Bir diğeri ise sosyal medya hesabında paylaştığı videoda hem dans etti hem de, "Kahramanmaraş yıkıldı, Adana yıkıldı, Gaziantep yıkıldı. Milyon kişi öldü. Belki burada yayın açan i…elerde geberdi. Rabbim tokadını ne güzel vuruyorsun be. Yıktın mı yıkıyorsun. Öpüyorum" şeklinde konuştu. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler sonrası paylaşımda bulunan şahıs tutuklandı. Şüphelilerden biri olan Ceren Kayalar'ın ifadesi ise pes dedirtti. Soruşturma çerçevesinde diğer iki şahıs da gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Video çekerek depremle dalga geçen şahıs tutuklandı!
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    6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler kayıtlara yüzyılın felaketi olarak geçerken Türkiye'de milli yas ilan edildi. Depremin en çok etkilediği 10 ilde ise OHAL ilan edildi.

    Türkiye yaralarını sarmak için kollarını sıvarken sosyal medyada 'tık' için insanlığından vazgeçenler de rezilliklerine yenisini ekliyor.

    İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, SORUŞTURMA BAŞLATTI

    Ceren Özkayalar, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem felaketinin ardından bir video paylaşıp dans ederek, "Kahramanmaraş yıkıldı, Adana yıkıldı, Gaziantep yıkıldı. Milyon kişi öldü. Belki burada yayın açan i…elerde geberdi. Rabbim tokadını ne güzel vuruyorsun be. Yıktın mı yıkıyorsun. Öpüyorum" şeklinde video paylaştı. Yaşanan olayın ardından görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
    Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ceren Özkayalar'ın ifadesi ise şu şekilde: ''Videoda söylemiş olduğum sözleri psikolojimin bozuk olması nedeniyle söyledim. Yaptıklarımdan çok pişmanım'' dedi.

    Sosyal medyada canlı yayın açan 2 kadın depremlerle dalga geçti.

    "YERLE BİR OLSUN BURALAR" DEYİP KAHKAHA ATTILAR
    Canlı yayın açan kadınlar "Allah'ım sen bu ülkeye bir daha deprem nasip eyle. İnşallah yine deprem olsun, yerle bir olsun buralar." şeklinde skandal ifadeler kullanıp kahkaha attılar.

        DANS ETMEYE DEVAM ETTİLER!
        Canlı yayına katılan kullanıcılar bu sözlere tepki gösterdi. Şahıslar, gelen tepkiler üzerine utanmadan "Şimdi ağla "Şimdi ağlayacaklar yapmayın." ifadelerini kullandılar.

        Gelen tepkilerle dalga geçen şahıslar, canlı yayında utanmadan dans etmeye devam etti.

        GÖZALTINA ALINDILAR
        Skandal sonrası yağan şikayetlerin arından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde iki şahıs da gözaltına alındı.

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        Haberler Yaşam Kahramanmaraş depremiyle video çekerek dalga geçen şahıs tutuklandı!
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