Depremzedeler Antalya'da otellere yerleştiriliyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ve Antalya'ya uçakla getirilen depremzedeler, konaklayacakları otel ve kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirilmeye başlandı.
Uçakla Antalya Havalimanı'na ulaşan ilk kafile, kent merkezi ve ilçelerindeki otellere, kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirildi.
Bu kapsamda Kemer ilçesindeki konaklayacakları otele götürülen bazı depremzedeler, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ramazan Ergel, İlçe Sağlık Müdürü Ceren Avanos İnce, Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Yılmaz Çiftçi ile sağlık ekibi tarafından karşılandı.
İşlemlerinin ardından odalarına geçen depremzedelerin sağlık kontrolünden geçmeleri amacıyla otelde üç klinik odası hazırlandı. Uzman doktor ve psikologların yanı sıra 112 Acil Sağlık ekibi de otelde 24 saat görev alıyor.
Ailesiyle otele yerleştirilen 51 yaşındaki Sabah Sale, gazetecilere, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde oturduğunu, depremde evinin camlarının kırıldığını, binada çatlaklar oluştuğunu dile getirdi.