Depremzedeler Antalya'da otellere yerleştiriliyor

Kemer'de "devlet-millet ele ele" örneğinin yaşandığını anlatan Çam, tüm depremzedelere kucak açtıklarını, ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

Doktorların, teknik ekip ve ambulansların otelde hazır beklediğine değinen Çam, depremzedeler için tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı.

"24 SAAT HİZMETLERİNDEYİZ"

Otelin Genel Müdür Yardımcısı Özgür Bozbaş ise deprem sonrası valilik koordinasyonuyla otellerinde bin depremzedeyi ağırlayacaklarını ifade etti.

Zor zamanlarda ellerinden gelen desteği sağladıklarını belirten Bozbaş, "Depremzedelerimizin rehabilitesi için üç klinik odası hazırlandı. Otelde sağlık hizmeti de alabilecekler. Çocuklarımız için oyun salonu hazırladık. Turiste sağlanan tüm konfor kesinlikle depremzedelerimize de sağlanacak. Hiçbir eksiklikleri olmayacak. 24 saat hizmetlerindeyiz. Ne gerekiyorsa en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.