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    • Haberler
    • 09.02.2023 01:30
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    • 09.02.2023 01:47
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    Depremzedeler Antalya'da otellere yerleştiriliyor

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ve Antalya'ya uçakla getirilen depremzedeler, konaklayacakları otel ve kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirilmeye başlandı. Hatay ve Malatya'da huzurevinde yaşayanlar, Antalya'daki huzurevine yerleştiriliyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Depremzedeler otellere yerleştiriliyor

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ve Antalya'ya uçakla getirilen depremzedeler, konaklayacakları otel ve kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirilmeye başlandı.

    Uçakla Antalya Havalimanı'na ulaşan ilk kafile, kent merkezi ve ilçelerindeki otellere, kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirildi.

    Bu kapsamda Kemer ilçesindeki konaklayacakları otele götürülen bazı depremzedeler, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ramazan Ergel, İlçe Sağlık Müdürü Ceren Avanos İnce, Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Yılmaz Çiftçi ile sağlık ekibi tarafından karşılandı.

    İşlemlerinin ardından odalarına geçen depremzedelerin sağlık kontrolünden geçmeleri amacıyla otelde üç klinik odası hazırlandı. Uzman doktor ve psikologların yanı sıra 112 Acil Sağlık ekibi de otelde 24 saat görev alıyor.

    Ailesiyle otele yerleştirilen 51 yaşındaki Sabah Sale, gazetecilere, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde oturduğunu, depremde evinin camlarının kırıldığını, binada çatlaklar oluştuğunu dile getirdi.

        Deprem sonrası dışarı çıktıklarını anlatan Sale, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki depremde kız kardeşini kaybettiği için üzgün olduğunu söyledi.

        Herkese geçmiş olsun dileklerini ileten Sale, "Allah'ım sabır versin, deprem kaderimizde varmış. Buraya 3 çocuğumu aldım geldi. Allah razı olsun herkesten." dedi.

        "KOORDİNASYON İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ"
        Kemer Kaymakamı Çam da ilk kafileyi otele yerleştirdiklerini vurgulayarak, sonraki süreçte de depremzedelerden oluşan kafilelerin ilçeye gelmeye devam edeceğini söyledi.

        Depremden etkilenen vatandaşların evsiz bırakılmaması adına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla çalışma yapıldığını aktaran Çam, "Turizm bölgesinde konaklama imkanlarımızı kullanıyoruz. Koordinasyon içinde çalışıyoruz. Bu zor imtihanı geçirmenin yolu bir ve beraber olabilmek." diye konuştu.

        Kemer'de "devlet-millet ele ele" örneğinin yaşandığını anlatan Çam, tüm depremzedelere kucak açtıklarını, ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

        Doktorların, teknik ekip ve ambulansların otelde hazır beklediğine değinen Çam, depremzedeler için tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı.

        "24 SAAT HİZMETLERİNDEYİZ"
        Otelin Genel Müdür Yardımcısı Özgür Bozbaş ise deprem sonrası valilik koordinasyonuyla otellerinde bin depremzedeyi ağırlayacaklarını ifade etti.

        Zor zamanlarda ellerinden gelen desteği sağladıklarını belirten Bozbaş, "Depremzedelerimizin rehabilitesi için üç klinik odası hazırlandı. Otelde sağlık hizmeti de alabilecekler. Çocuklarımız için oyun salonu hazırladık. Turiste sağlanan tüm konfor kesinlikle depremzedelerimize de sağlanacak. Hiçbir eksiklikleri olmayacak. 24 saat hizmetlerindeyiz. Ne gerekiyorsa en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

            Bozbaş, otellerinin normalde kış sezonunda tadilat için kapalı olduğunu ancak deprem nedeniyle oteli hızla açarak, tüm hazırlıkların kısa sürede tamamladıklarını sözlerine ekledi.

            Kahramanmaraş merkezli, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ildeki depremzedelerin bir kısmı, Antalya'nın Alanya ilçesinde otellere yerleştirilmeye başlandı.

            ALANYA'YA GETİRİLEN DEPREMZEDELER OTELLERE YERLEŞTİRİLİYOR
            Alanya Belediyesi Tosmur Ek Hizmet Binası'nın Afet Koordinasyon Merkezi'ne dönüştürülmesinin ardından ilçeye gelen depremzedeler belirlenen otellere yerleştiriliyor.

            Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı açıklamada, AFAD koordinasyonuyla yönlendirilen depremzedelerin ilçeye gelmeye başladığını belirtti.

            Yolda olan depremzedelerin de bulunduğunu aktaran Yücel, şunları kaydetti:

            "Depremzedeleri, Alanya Belediyesi Tosmur Ek Hizmet Binasına yönlendirelim. Kriz masamız, otellere, yurtlara veya pansiyonlara depremzedelerimizi ivedilikle yerleştireceklerdir. Kaymakamlığımız ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği işbirliğinde 30 bin kişiyi burada ağırlayacak şekilde organize olduk. AFAD'ın gönderdiği depremzedelerimizi de buralara yerleştirmeye başladık."

                HATAY VE MALATYA'DAN GETİRİLEN DEPREMZEDE HUZUREVİ SAKİNLERİ ANTALYA'YA YERLEŞTİRİLDİ
                Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen Hatay ve Malatya'da huzurevinde yaşayanlar, Antalya'daki huzurevine yerleştiriliyor.

                Antalya Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Hatay'dan 50, Malatya'dan da 100 huzurevi sakini, otobüslerle kente getirilerek Muratpaşa ilçesindeki Antalya Huzurevi'ne yerleştirildi.

                Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Abdullah Çalışkan, deprem bölgesindeki huzurevlerinin yeniden yaşanabilir hale getirilinceye kadar huzurevi sakinlerinin Antalya'da misafir edileceğini söyledi.

                Yaşlıların her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade eden Çalışkan, deprem travmalarına yönelik de psikolojik destek sağlanacağını kaydetti.

                "BÖYLESİNİ DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM"
                Huzurevine yerleştirilen 68 yaşındaki Ayşe Usangaç, huzurevindeki odasında depreme tek başına yakalandığını ve büyük korku yaşadığını söyledi.

                Yıllar önce Antakya'da bir deprem yaşadığını anlatan Usangaç, "Böylesini daha önce hiç görmedim, her şey çatırdıyordu. Daha önce bize gösterdikleri için hemen sandalyenin altına girdim ve beklemeye başladım." dedi.

                Deprem bittikten sonra oğlunun telefonla kendisine ulaştığını belirten Usangaç, oğlu, kızı ve torunlarının depremden yaralı olarak kurtulduğunu kaydetti.

                Kendisinin Antalya'ya geldiğini ama orada kalan çocukları ve torunları için endişelendiğini dile getiren Usangaç, "Oğlum evin çatısının, duvarlarının yıkıldığını, her yerin zarar gördüğünü söyledi. Eve giremiyorlar, pazar yerinde yatıp kalkıyorlar. Allah'ım kimseye yaşatmasın böyle bir şey, ben buradayım ama aklım orada. Çocuklarım, torunlarım yaralıydı. Şükür canları sağ, bu bana yeter." diye konuştu.

                "BİZİ ANTALYA'YA GETİRDİLER, HERKES BİZİMLE İLGİLENİYOR"
                Huzurevi sakinlerinden Emine Öcal, sarsıntıyla uyandığını ve kaldıkları huzurevinin zarar gördüğünü belirtti.

                70 yaşındaki Murat Eryılmaz da şiddetli bir depremi yaşadıklarını söyledi. Bazı yakınlarının Hatay'da yaşadığını ve evlerine giremediklerini aktaran Eryılmaz, "Bizi Antalya'ya getirdiler, herkes bizimle ilgileniyor, hiç bir sıkıntı yaşamadık ve çok güzel ilgileniyorlar." ifadesini kullandı.

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