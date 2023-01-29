Deprem mi oldu son dakika? 29 Ocak az önce deprem nerede oldu? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Van, Başkale...

Son dakika DEPREM HABERLERİ... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye - İran sınır bölgesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?
29 Ocak 2023 saat 17:41'de Türkiye - İran sınır bölgesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 7.0 olarak kaydetti.
5,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
Öte yandan bir önceki gün de İran'ın batısındaki Hoy kentinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 664 kişi yaralandı. Sarsıntı Van ve çevresinde de hissedildi.
Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, "Muhtemel hasarın tespiti için depremin merkez üssünden 30 kilometrelik bir yarıçapa kadar bilirkişiler gönderildi." dedi.