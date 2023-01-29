Deprem mi oldu son dakika? 29 Ocak az önce deprem nerede oldu? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Van, Başkale...

"VAN VE ÇEVRESİNDE OLUMSUZ DURUM YOK"

Van Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremin hissedildiği kentte ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı, Jandarma, AFAD ve ilgili kurumların bölgede tarama faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer de Türkiye'de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, ilgili tüm ekiplerin alanda taramalarına devam ettiğini açıkladı.