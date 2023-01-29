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    • Haberler
    • 29.01.2023 18:02
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    • 29.01.2023 18:18
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    Deprem mi oldu son dakika? 29 Ocak az önce deprem nerede oldu? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Van, Başkale...

    Son dakika haberine göre Türkiye - İran sınır bölgesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar internet arama motorlarında '29 Ocak 2023 az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika?' sorularına yanıt ararken bir yandan da AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi araştırılıyor. İşte AFAD ve KANDİLLİ'den son dakika açıklamalar!

    5,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

    Son dakika DEPREM HABERLERİ... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye - İran sınır bölgesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

    29 Ocak 2023 saat 17:41'de Türkiye - İran sınır bölgesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 7.0 olarak kaydetti.

    👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    5,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

    Öte yandan bir önceki gün de İran'ın batısındaki Hoy kentinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 664 kişi yaralandı. Sarsıntı Van ve çevresinde de hissedildi.

    Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, "Muhtemel hasarın tespiti için depremin merkez üssünden 30 kilometrelik bir yarıçapa kadar bilirkişiler gönderildi." dedi.

        "VAN VE ÇEVRESİNDE OLUMSUZ DURUM YOK"

        Van Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremin hissedildiği kentte ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı, Jandarma, AFAD ve ilgili kurumların bölgede tarama faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

        AFAD Başkanı Yunus Sezer de Türkiye'de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, ilgili tüm ekiplerin alanda taramalarına devam ettiğini açıkladı.

        Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

        "Geçmiş olsun Van… Azerbaycan İran sınırında meydana gelen ve Başkale ilçemizde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası çok şükür Ülkemizde olumsuz bir durum yoktur. lgili tüm Ekiplerimiz alan taramalarına devam etmektedir."

        Öte yandan, Van'da yaşayan vatandaşlar da depremin ardından sokağa çıktı.

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