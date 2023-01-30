Üç saniyede sizi tanımlayan rengi bulun! Meğerse her şey farklıymış! 90 kişi görebildi! Dairenin ortasında ne renk var?
Renk oyununda yapacağınız tek şey internet üzerinden yayınlanan çizimin merkezine bakmaktır. Üç saniye baktıktan sonra göreceğiniz renk sizin hakkında bilgi verecektir.
30.01.2023 08:54 - Son Güncelleme: 30.01.2023 08:54
Tüm dünyada bu test insanların ilgisini çekiyor. İlizyon testinde orta kısımda gördüğünüz renk sizin kimliğini tanımlıyor.
Dairenin ortasında gördüğünüz renge göre zeka seviyeleri değerlendiriliyor. Son dönemde milyonlarca kişi tarafından çözülen bu test Türkiye'de popüler hale geldi.