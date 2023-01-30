Vav TV İzle
Haberler Trend Üç saniyede sizi tanımlayan rengi bulun! Meğerse her şey farklıymış! 90 kişi görebildi! Dairenin ortasında ne renk var?

Üç saniyede sizi tanımlayan rengi bulun! Meğerse her şey farklıymış! 90 kişi görebildi! Dairenin ortasında ne renk var?

Renk oyununda yapacağınız tek şey internet üzerinden yayınlanan çizimin merkezine bakmaktır. Üç saniye baktıktan sonra göreceğiniz renk sizin hakkında bilgi verecektir.

takvim.com.tr
30.01.2023 08:54 - Son Güncelleme: 30.01.2023 08:54
Üç saniyede sizi tanımlayan rengi bulun! Meğerse her şey farklıymış! 90 kişi görebildi! Dairenin ortasında ne renk var?

Tüm dünyada bu test insanların ilgisini çekiyor. İlizyon testinde orta kısımda gördüğünüz renk sizin kimliğini tanımlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Üç saniyede sizi tanımlayan rengi bulun! Meğerse her şey farklıymış! 90 kişi görebildi! Dairenin ortasında ne renk var?

Dairenin ortasında gördüğünüz renge göre zeka seviyeleri değerlendiriliyor. Son dönemde milyonlarca kişi tarafından çözülen bu test Türkiye'de popüler hale geldi.

Üç saniyede sizi tanımlayan rengi bulun! Meğerse her şey farklıymış! 90 kişi görebildi! Dairenin ortasında ne renk var?

Tasarımın ortasına belirli bir süre baktıktan sonra test zekanız hakkında bilgi veriyor. Bu teste katılmak için siyah beyaz tonlardan oluşan bir daireye bakmanız yeterlidir.

Üç saniyede sizi tanımlayan rengi bulun! Meğerse her şey farklıymış! 90 kişi görebildi! Dairenin ortasında ne renk var?

IQ testi ile dairenin merkezinde renk bulmanız istenecektir.

Üç saniyede sizi tanımlayan rengi bulun! Meğerse her şey farklıymış! 90 kişi görebildi! Dairenin ortasında ne renk var?

İnsanlar dairenin merkezine uzun süre baktığı zaman mavi ya da kırmızı rengi görüyor. Peki, bu renkler bizlere neyi anlatıyor?

SON DAKİKA