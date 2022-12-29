29 Aralık 2022 Merkür Retrosu'ndan Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek? Merkür Retrosu'ndan etkilenen burçlar hangileri?

MERKÜR RETROSU HANGİ BURÇLARI ETKİLER?

Merkür gerilemedeyken etkisi, gerilemeye gittiğinde gezegenin 12 zodyak burcundan hangisinin içinde olduğuna bağlıdır.

KOVA BURCU (20 Ocak–18 Şubat)

İlişkileri yöneten burç Kova burcunda geri giden Merkür ile arkadaşlıklar riske girebilir. Küçük çekişmeler, yanlış anlamalar ve yanlış iletişim bu dönemde çoktur. Arkadaşlarının kim ve nasıl insanlar olduğunu anlayacağın bir dönem olacak.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Belirsiz düşünme, hayal kurma ve gerçeklerden kaçma sıklıkla Balık burcunda bu dönemde sık görülür. Mantığı yöneten gezegen Merkür Balık burcundayken, gerçekler konusunda kafalar biraz karışık olabilir. Bu dönemde yazma, dans etme, fotoğraf çekme, film çekme veya resim yapma gibi yaratıcı uğraşlar rahatlatabilir.

KOÇ (21 Mart–19 Nisan)

Hüsrana uğrayan ve bitkin düşen iddialı, atılgan Koç, bu zamanlarda ilerlemek ister ancak tüm enerjisi geriye doğru gider. Bu dönemde Koç burcu ne söylediğine ve nasıl söylediğine dikkat etmeli. İnsanların size ne söylediğine de dikkat edin.