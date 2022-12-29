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    • Haberler
    • 29.12.2022 12:43
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    • 29.12.2022 12:51
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    29 Aralık 2022 Merkür Retrosu'ndan Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek? Merkür Retrosu'ndan etkilenen burçlar hangileri?

    Merkür Retrosu'ndan Yay, Oğlak, Kova, Akrep, Balık, Yengeç, Terazi burçlarının nasıl etkileneceği merak ediliyor. Özellikle ilişkiler, ortaklıklar, imza gerektiren durumlar, estetik ve güzellikle ilgili konularda ekstra dikkatli olunması gereken zamanlar başlıyor. Peki Merkür retrosu ne zaman başlayacak bitecek? Merkür retrosu nedir, burçlara etkileri neler?

    MERKÜR RETROSU HANGİ BURÇLARI ETKİLER?

    İletişim sorunları, yanlış anlaşılmaların meydana geldiği Merkür retrosu geldi. 2022 yılının son Merkür retrosu başladı. Her yıl birkaç defa meydana gelen bu dönemde burçlar bir hayli etkileniyor. Peki Merkür retrosu ne zaman başlayacak bitecek? Merkür retrosu nedir, burçlara etkileri neler? Yay, Oğlak, Kova, Akrep, Balık...

    MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK BİTECEK?

    Oğlak burcunda Merkür retrosu 29 Aralık 2022 tarihinde başlayıp 20 Ocak 2023 tarihinde bitecek.

    MERKÜR RETROSU NEDİR?

    Merkür Retrosu, gezegen gerilemesi anlamına gelmektedir. Gezegenlerde yaşanan gerileme; gezegenin, güneş sistemindeki yörüngesinde meydana gelen yavaşlama ile geri gitmesi şeklinde ifade edilmektedir.

    MERKÜR RETROSU DÖNEMLERİNDE NE YAPMAK GEREKİYOR?

    Düşünmek için bir dakikanızı ayırın. Merkür retrosu, bir adım geri atıp kim olduğunuzu ve ne yaptığınızı yeniden analiz etmek için mükemmel bir zaman olabilir, ancak retrograd sona erene kadar ciddi değişiklikler yapmaktan kaçının.

        MERKÜR RETROSU HANGİ BURÇLARI ETKİLER?

        Merkür gerilemedeyken etkisi, gerilemeye gittiğinde gezegenin 12 zodyak burcundan hangisinin içinde olduğuna bağlıdır.

        KOVA BURCU (20 Ocak–18 Şubat)

        İlişkileri yöneten burç Kova burcunda geri giden Merkür ile arkadaşlıklar riske girebilir. Küçük çekişmeler, yanlış anlamalar ve yanlış iletişim bu dönemde çoktur. Arkadaşlarının kim ve nasıl insanlar olduğunu anlayacağın bir dönem olacak.

        BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

        Belirsiz düşünme, hayal kurma ve gerçeklerden kaçma sıklıkla Balık burcunda bu dönemde sık görülür. Mantığı yöneten gezegen Merkür Balık burcundayken, gerçekler konusunda kafalar biraz karışık olabilir. Bu dönemde yazma, dans etme, fotoğraf çekme, film çekme veya resim yapma gibi yaratıcı uğraşlar rahatlatabilir.

        KOÇ (21 Mart–19 Nisan)

        Hüsrana uğrayan ve bitkin düşen iddialı, atılgan Koç, bu zamanlarda ilerlemek ister ancak tüm enerjisi geriye doğru gider. Bu dönemde Koç burcu ne söylediğine ve nasıl söylediğine dikkat etmeli. İnsanların size ne söylediğine de dikkat edin.

        BOĞA (20 Nisan –20 Mayıs)

        Düşüncelerinizi formüle etmek için zaman ayırın. Telaşsız bir burç olan Boğa'da retro zihinsel süreçleri yavaşlatır. Aynı zamanda bankacılığı yönetir, bu yüzden para meselelerini erteleyin. Mali konuları gözden geçirin ve kendinizi büyüme için konumlandırın.

        İKİZLER (21 Mayıs–20 Haziran)

        İkizler iletişimi yönettiği için, Merkür bu burçtayken yanlış iletişimlere hazırlıklı olun. Çok sayıda telefon görüşmesi veya hiç arama olmaması ve postaların kaybolması veya yanlış yere konması beklenebilir. Açıkça kendinizi ifade edemeyebilirsiniz. Dedikodular bu dönemde artabilir. Retrolarda eski arkadaşlarla yeniden bağlantı kurulabilir.

        YENGEÇ (21 Haziran–22 Temmuz)

        Yengeç burcunda evde yemek pişirirken, bahçe işleri ve ev işleriyle uğraşırken bile sıkıntılar yaşanabilir. Tamamlanmamış veya doğru yapılmamış onarım projelerini bu süreçte tamamlamaya çalışın.

        ASLAN (23 Temmuz –22 Ağustos)

        Spekülatif yatırımlardan kaçının. Alım satım yapmak veya herhangi bir yatırım yapmak için iyi bir zaman değil. Bunun yerine, yatırım portföyünüzü analiz edin. Arkadaşlarınıza ve iş arkadaşlarınıza yardımcı olmak için teknik bilginizi ve danışmanlık becerilerinizi kullanın.

        BAŞAK (23 Ağustos – 22 Eylül)

        Özellikle iş yerinde zorlayıcı durumlar baş gösterir. Ürün gecikmeleri ve ekipman arızalarının yanı sıra titiz, ayrıntı odaklı Başak burcunun altındaki iş arkadaşları arasında da huysuzluklar yaşanabilir. Bitti demeden önce çalışmanızı iki kez kontrol edin.

        TERAZİ (23 Eylül–22 Ekim)

        Fiziksel özelliklerinizi kabul edin; makyaj yapmayın. Kararsızlıkların hüküm sürmesi nedeniyle satın alımları sınırlayın veya alsanız bile iade etme riskini alın. Güzelliği, zarafeti, çekiciliği ve diplomasiyi temsil eden Terazi yine dengesiz.

            AKREP (23 Ekim – 21 Kasım)

            Retrolarda Akrep burçlarını duygular hükmediyor. Sağduyu olmayacak, bu yüzden dikkatli olun. Gönül işlerinden kaçının. Tutkulu Akrep ketum olsa da sırlarınız bu dönemde özellikle dışarı sızabilir.

            YAY BURCU ( 22 Kasım – 21 Aralık)

            Retrolar yay burcu için seyahat etme zamanı değil, bu nedenle yeniden plan yapmanız iyi olacak. Gecikmeler, hatlarda sorun ve kayıplar bu dönemde sık karşılaşılabilir. Bunun yerine, basit işlerle ilgilenin. Sabır ve mizah duygusu bu dönemde yardımcı olabilir.

            OĞLAK BURCU ( 22 Aralık–19 Ocak)

            Mülkiyet meselelerini yöneten burç olan Oğlak burcunda gayrimenkul almaktan, satmaktan veya kiralamaktan özellikle bu dönemde kaçının. Evrak işleri, paketleme ve nakliyecilerle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Ailenizle yeniden bir araya gelin veya evde tatil yapmayı deneyin.
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            Haberler Haberler 29 Aralık 2022 Merkür Retrosu'ndan Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek? Merkür Retrosu'ndan etkilenen burçlar hangileri?
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