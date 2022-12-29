29 Aralık 2022 Merkür Retrosu'ndan Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek? Merkür Retrosu'ndan etkilenen burçlar hangileri?

İletişim sorunları, yanlış anlaşılmaların meydana geldiği Merkür retrosu geldi. 2022 yılının son Merkür retrosu başladı. Her yıl birkaç defa meydana gelen bu dönemde burçlar bir hayli etkileniyor. Peki Merkür retrosu ne zaman başlayacak bitecek? Merkür retrosu nedir, burçlara etkileri neler? Yay, Oğlak, Kova, Akrep, Balık...
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK BİTECEK?
Oğlak burcunda Merkür retrosu 29 Aralık 2022 tarihinde başlayıp 20 Ocak 2023 tarihinde bitecek.
MERKÜR RETROSU NEDİR?
Merkür Retrosu, gezegen gerilemesi anlamına gelmektedir. Gezegenlerde yaşanan gerileme; gezegenin, güneş sistemindeki yörüngesinde meydana gelen yavaşlama ile geri gitmesi şeklinde ifade edilmektedir.
MERKÜR RETROSU DÖNEMLERİNDE NE YAPMAK GEREKİYOR?
Düşünmek için bir dakikanızı ayırın. Merkür retrosu, bir adım geri atıp kim olduğunuzu ve ne yaptığınızı yeniden analiz etmek için mükemmel bir zaman olabilir, ancak retrograd sona erene kadar ciddi değişiklikler yapmaktan kaçının.