Retro, dolunay, yeniay, tutulmalar İkizler, Balık, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek? 2023’te yaşanacak astrolojik olaylar neler?

Bu dönemde ABD'nin İngiliz İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kabul ettikten sonra sosyal, ekonomik ve siyasi gelişmeleri ve aynı zamanda Fransız Devrimi'ni ve ardından gelen çok büyük karmaşa ve şiddet olaylarını da içeriyordu. Plüton girdiği burcun zor, karanlık yönlerini dönüştürücü bir şekilde ortaya koyar. En son 2007'de Oğlak burcuna girdiğinde, dünyada büyük bir ekonomik kriz yaşanmıştı, hatta devletler batma durumuna gelmişti. Kova burcu doğrudan toplumu, insanlığı ve kolektif temaları açıklayan bir burç olarak, önümüzdeki dönemde toplumsal yaşamda, liderleri ve yönetimi ilgilendiren konularda, bilim ve teknolojik gelişmeler açısından çok derin ve yorucu dönüşümlerin yaşanacağını gösteriyor.