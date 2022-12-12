2023'te yaşanacak astrolojik olaylar neler? Retro, dolunay, yeniay, tutulmalar İkizler, Balık, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek?
2023 yılında yaşanacak astrolojik olaylar ve hangi burçları ne kadar etkileyeceği bir hayli merak ediliyor. Retro ve tutulmalar, yeniay, dolunay, ay düğümleri İkizler, Balık, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek sorusu astrolojiye ilgisi olan milyonların merakını cezbediyor. İşte 2023 yılını etkileyecek astrolojik olaylar ve yeni yılın dünya haritasına göre burçlar nasıl etkileneceği hakkında bilgiler...
2023'te yaşanacak astrolojik olaylar ve burçları nasıl etkileceği merak ediliyor. Burçlara ilgisi olan milyonlarca kişi 2023 yılında astrolojik açıdan kendi burçları iyi mi kötü mü etkilenecek bilmek istiyor. Bu noktada 2023 yılının en dikkat çekici astrolojik olayları Astrologlar tarafından açıklandı. Peki 2023'te yaşanacak astrolojik olaylar neler? Retro, dolunay, yeniay, tutulmalar İkizler, Balık, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek? İşte yanıtları...
2022 yılını geride bırakırken 2023 yılında burçlarla ilgili bir çok konu gündemde yer alıyor. Astrolog Hakan Kırkoğlu 2023 yılının en dikkat çeken astrolojik olaylarını tek tek açıkladı.
''Sevgili okurlar, 2023 yılı astrolojik açıdan pek çok ilginç astrolojik işaretlerle dolu.Yavaş hareket eden Satürn ve Plüton burç değiştirirken, yaz aylarında Venüs'ün Aslan burcunda geri hareketini yaşayacağız. Bu yazıda size gündemimize gelecek pek çok olaydan öne çıkan birkaçını anlatmaya çalışacağım. ''
Kuşkusuz bu olaylardan ilki Plüton'un 23 Mart'ta, Oğlak burcundan Kova burcuna geçişi olacak. 11 Haziran'a kadar, Plüton uzun yıllardan sonra burç değiştirmiş olacak ve esas geçişini 2024'te tamamlayacak. 248 yıl gibi çok uzun bir döngüsü olan Plüton, bundan önce 1777-1798 yılları arasında Kova burcunda kalmıştı.
Bu dönemde ABD'nin İngiliz İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kabul ettikten sonra sosyal, ekonomik ve siyasi gelişmeleri ve aynı zamanda Fransız Devrimi'ni ve ardından gelen çok büyük karmaşa ve şiddet olaylarını da içeriyordu. Plüton girdiği burcun zor, karanlık yönlerini dönüştürücü bir şekilde ortaya koyar. En son 2007'de Oğlak burcuna girdiğinde, dünyada büyük bir ekonomik kriz yaşanmıştı, hatta devletler batma durumuna gelmişti. Kova burcu doğrudan toplumu, insanlığı ve kolektif temaları açıklayan bir burç olarak, önümüzdeki dönemde toplumsal yaşamda, liderleri ve yönetimi ilgilendiren konularda, bilim ve teknolojik gelişmeler açısından çok derin ve yorucu dönüşümlerin yaşanacağını gösteriyor.