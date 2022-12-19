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    • Haberler
    • 19.12.2022 15:43
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    • 19.12.2022 15:44
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    Halkbank personel alımı sınav sonuçları AÇIKLANDI MI 2022? Halkbank sınav sonucu nasıl öğrenilir, mülakatlar ne zaman yapılacak?

    Halkbank personel alımı sınav sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. 3 Aralık'ta gerçekleştirilen yazılı sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Öte yandan yazılı sınavda başarı sıralamasına giren adaylar mülakata çağıralacak. Peki, Halkbank personel alımı sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? Halkbank mülakatları ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Halkbank personel alımı sınav sonuçları AÇIKLANDI MI 2022?

    Halkbank sınav sonuçları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde yazılı sınava katılan adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını sorgulamaya başladı. Peki, Halkbank personel alımı sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? Halkbank mülakatları ne zaman yapılacak? İşte detaylar!

    HALKBANK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Bankamız işe alım sınav sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

    https://halkbank.istanbul.edu.tr

    MÜLAKATLAR NE ZAMAN?

    Yazılı sınavda başarı sıralamasına giren adaylar mülakata çağırılacak. Mülakat tarihi, saati, yeri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler https://halkbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilen sınav sonuç belgesinde belirtilecektir.

        KADRO DAĞILIMI

        Müfettiş Yardımcısı: 28
        İç Kontrolör Yardımcısı: 35
        Uzman Yardımcısı: 300
        Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı: 7
        Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı: 5
        Servis Görevlisi: 1.000

        HALKBANK SINAVI ŞARTLARI

        a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        b) Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

        c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından, bilişim alanında işlenen suçlardan hükümlü bulunmamak,

        d) Bankacılık Kanunu'na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

        e) Yaş kriterine ilişkin olarak;
        • Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları 01.01.1994 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora mezunları 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,
        • İç Kontrolör Yardımcılığı için, 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak,
        • Uzman Yardımcılığı için, 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,

        f) Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;

        Yaş kriterine ilişkin olarak;

        • BT Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları 01.01.1994 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora mezunları 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,

        • BT İç Kontrolör Yardımcılığı için, 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak,

        BT İç Kontrolör Yardımcılığı için, Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren ve Tablo-2'de belirtilen bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
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        Haberler Haberler Halkbank personel alımı sınav sonuçları AÇIKLANDI MI 2022? Halkbank sınav sonucu nasıl öğrenilir, mülakatlar ne zaman yapılacak?
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