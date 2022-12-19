Halkbank personel alımı sınav sonuçları AÇIKLANDI MI 2022? Halkbank sınav sonucu nasıl öğrenilir, mülakatlar ne zaman yapılacak?

Halkbank sınav sonuçları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde yazılı sınava katılan adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını sorgulamaya başladı. Peki, Halkbank personel alımı sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? Halkbank mülakatları ne zaman yapılacak? İşte detaylar!
HALKBANK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bankamız işe alım sınav sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
MÜLAKATLAR NE ZAMAN?
Yazılı sınavda başarı sıralamasına giren adaylar mülakata çağırılacak. Mülakat tarihi, saati, yeri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler https://halkbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilen sınav sonuç belgesinde belirtilecektir.