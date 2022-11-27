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    • Haberler
    • 27.11.2022 07:30
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    • 27.11.2022 07:30
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    Adalet Bakanlığı sınav giriş belgesi nasıl alınır? Adalet Bakanlığı sınavları saat kaçta başlayacak, bitecek? Sonuçlar...

    Adalet Bakanlığı sınavları 26 Kasım 2022 itibariyle başladı. 4-11 Ekim 2022 tarihleri arasında başvurular alınmıştı. Sınava girecek adaylar Adalet Bakanlığı sınav giriş belgesi sorgulama ekranını ve sınav başlagıç-bitiş saatini araştırıyor. Peki Adalet Bakanlığı sınav giriş belgesi nasıl alınır? Adalet Bakanlığı sınavları saat kaçta başlayacak, bitecek? Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı sınavları soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat, İdari Yargı...

    takvim.com.tr
    Adalet Bakanlığı sınav giriş belgesi nasıl alınır?

    Adalet Bakanlığı sınavları 26 Kasım 2022 itibariyle başladı. 4-11 Ekim 2022 tarihleri arasında başvurular alınmıştı. Sınava girecek adaylar Adalet Bakanlığı sınav giriş belgesi sorgulama ekranını ve sınav başlagıç-bitiş saatini araştırıyor. Peki Adalet Bakanlığı sınav giriş belgesi nasıl alınır? Adalet Bakanlığı sınavları saat kaçta başlayacak, bitecek? Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı sınavları soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat, İdari Yargı...

    ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

    ÖSYM tarafından düzenlenen Adalet Bakanlığı sınavları için giriş belgeleri https://ais.osym.gov.tr/ adresinden alınacak.

    ADALET BAKANLIĞI 2022 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

    ADALET BAKANLIĞI SINAV TAKVİMİ ÖSYM!

    Adalet Bakanlığı Sınavları
    Adalet Bakanlığı
    2022-Adli Yargı : 26.11.2022 10:15
    2022-Adli Yargı-Avukat
    2022-İdari Yargı

    Adalet Bakanlığı Sınavları
    Adalet Bakanlığı
    2022-Adli Yargı-Avukat : 27.11.2022
    2022-İdari Yargı

    Sonuçları ise 27 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

        ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI SAAT KAÇTA?

        Sınavların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 26 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

        2022-Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 26 Kasım 2022 tarihinde saat 14.45'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

        2022-Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 27 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

        2022-İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 27 Kasım 2022 tarihinde saat 14.45'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        SINAV GÜNÜ HANGİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK TUTULACAK?

        26-27 Kasım 2022 tarihlerinde uygulanacak 2022 Adalet Bakanlığı Sınavları (2022-Adli Yargı, İdari Yargı, Adli Yargı-Avukat) ile 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (2022-DHBT) Sınavına girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde ekte belirtilen saatler arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek.
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