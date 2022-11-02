2 Kasım az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Antalya'da peş peşe deprem

Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! 2 Kasım az önce deprem nerede oldu? Antalya, Alanya, Kumluca, Anamur, Manavgat, Gazipaşa, Finike, Kemer ve daha bir çok il ve ilçelerde oturan vatandaşlar depreme ilişkin araştırmalar yapıyor. AFAD ve Kandili Rasathanesi'nden Antalya'da deprem olduğuna ilişkin son dakika açıklama geldi. İşte detaylar...
DEPRE Mİ OLDU SON DAKİKA?
AFAD tarafından yapılan açıklamada Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Saat 20.41'de meydana gelen depremin derinliği 22.35 kilometre olarak ölçüldü.
👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
''7 VE ÜZERİNDE DEPREM BEKLİYORUZ''
Pazartesi 21.34'te Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Olumsuz bir durum yaşanmadı ama deprem uzmanı Naci Görür çok daha büyük bir tehlikeye dikkat çekti.
Görür, ''Malatya Pütürge'den başlayıp Adana'ya kadar uzanan Kahramanmaraş üzerinden uzanan kesimde gerçekten biz 7 ve üzerinde bir deprem bekliyoruz'' dedi.
Naci Görür'e göre, Doğu Anadolu Fay Hattı güneybatıya doğru kırılarak beklenen büyük depremi Adıyaman Çelikhan - Malatya Erkenek arasına taşıyacak.