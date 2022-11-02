2 Kasım az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Antalya'da peş peşe deprem

''BÜYÜK DEPREM ÇELİKHAN-ERKENEK ARASINA TAŞINIYOR''

Görür, ''Doğu Anadolu Fayı, Elazığ depremini üretti. Enerjinin önemli bir kısmını Malatya'ya doğru. Bu Çelikhan, Erkenek, Maraş Türkoğlu yöresine transfer etmiş olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki zamanda beklediğimiz büyük deprem orada olacaktır'' diyerek dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı, depremlere karşı IRAP olarak bilenen il afet risk azaltma planlarını uygulamaya soktu. Ancak Görür, yeterince kaynak ayrılmadığını düşündüğünü söylerek, ''Herhangi bir ilin valisi veya belediye başkanı kendi kentini deprem depreme hazırlayacaksa IRAP kapsamı içerinde büyük paralara ihtiyaç var'' diye konuştu.