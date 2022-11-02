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    • 02.11.2022 19:02
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    • 02.11.2022 19:15
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    MARMARAY SON DAKİKA: 2 Kasım 2022 Marmaray seferleri neden durduruldu? ACİL DURUM NE?

    Son dakika haberi... Üsküdar Marmaray durağında tren seferleri durduruldu. Marmaray bekleyen vatandaşlar seferlerin neden durdurulduğunu araştırmaya başladı. Peki 2 Kasım 2022 Marmaray seferleri neden durduruldu? ACİL DURUM NE?

    MARMARAY SON DAKİKA: 2 Kasım 2022 Marmaray seferleri neden durduruldu? ACİL DURUM NE?

    Son dakika haberi... Üsküdar Marmaray durağında tren seferleri durduruldu. Marmaray bekleyen vatandaşlar seferlerin neden durdurulduğunu araştırmaya başladı. Peki 2 Kasım 2022 Marmaray seferleri neden durduruldu? ACİL DURUM NE?

    2 KASIM 2022 MARMARAY SEFERLERİ NEDEN DURDURULDU?

    İstasyonda, "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" şeklinde anonslar yapıldı.

    Ancak tren seferlerinin neden durdurulduğu henüz açıklanmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

    MARMARAY SON DAKİKA HABERLERİ! ACİL DURUM NE?

    Peronda bulunan yolcular ise trene alınmayarak peronlardan dışarıya yönlendirildi. İstasyonda ise "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" şeklinde anonslar yapıldığı gözlendi.

        İNTİHAR OLAYI YAŞANMIŞTI!

        Geçtiğimiz 2 hafta önce de Marmaray'ın Twitter'dan hesabından yapılan paylaşımda; "Saat 13.26'da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme- Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir" denilmişti.

        Peronda bir süre bekledikten sonra raylara yönelen bir şahsın, trenin altında kalarak can verdiği öğrenilmişti.

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        Haberler Haberler MARMARAY SON DAKİKA: 2 Kasım 2022 Marmaray seferleri neden durduruldu? ACİL DURUM NE?
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