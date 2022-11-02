MARMARAY SON DAKİKA: 2 Kasım 2022 Marmaray seferleri neden durduruldu? ACİL DURUM NE?

Son dakika haberi... Üsküdar Marmaray durağında tren seferleri durduruldu. Marmaray bekleyen vatandaşlar seferlerin neden durdurulduğunu araştırmaya başladı. Peki 2 Kasım 2022 Marmaray seferleri neden durduruldu? ACİL DURUM NE?
2 KASIM 2022 MARMARAY SEFERLERİ NEDEN DURDURULDU?
İstasyonda, "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" şeklinde anonslar yapıldı.
Ancak tren seferlerinin neden durdurulduğu henüz açıklanmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
MARMARAY SON DAKİKA HABERLERİ! ACİL DURUM NE?
Peronda bulunan yolcular ise trene alınmayarak peronlardan dışarıya yönlendirildi. İstasyonda ise "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" şeklinde anonslar yapıldığı gözlendi.