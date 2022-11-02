MARMARAY SON DAKİKA: 2 Kasım 2022 Marmaray seferleri neden durduruldu? ACİL DURUM NE?

MARMARAY SON DAKİKA HABERLERİ! ACİL DURUM NE?

Peronda bulunan yolcular ise trene alınmayarak peronlardan dışarıya yönlendirildi. İstasyonda ise "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" şeklinde anonslar yapıldığı gözlendi.