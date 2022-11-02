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    • Haberler
    • 03.11.2022 00:18
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    • 03.11.2022 00:18
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    3 Kasım KPSS önlisans sonuçları AÇIKLANDI MI? KPSS önlisans sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? TC kimlik numarası ile ÖSYM sonuç sorgulama

    KPSS ön lisans sonuçları için heyecan dorukta. 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanması beklenen ön lisans sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. ÖSYM'den son dakika duyuru bekleniyor. Sınava katılan binlerce aday internet arama motorlarında 3 Kasım KPSS önlisans sonuçları AÇIKLANDI MI? KPSS önlisans sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? TC kimlik numarası ile ÖSYM sonuç sorgulama nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor. İşte KPSS önlisans atama taban tavan puan türleri, kontenjanlar, tercih kılavuzu ve diğer detaylar...

    3 KASIM KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    3 Kasım KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak sorusu gündemde yer alıyor. KPSS sınavlarına katılan adaylar şimdilerde ÖSYM'den gelecek açıklamaya yöneldi. Peki KPSS önlisans sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? TC kimlik numarası ile ÖSYM sonuç sorgulama nasıl yapılır? Tercihler ne zaman başlayacak? KPSS önlisans atama taban tavan puan türleri, kontenjanlar, tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte yanıtları...

    3 KASIM KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    KPSS ön lisans sonuçları henüz açıklanmadı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSMY) Başkanlığından gün içerisinde açıklama gelmesi bekleniyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

    ÖSYM KPSS 2022 ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARINA NASIL, NEREDEN BAKILIR?

    Adaylar, KPSS ön lisans sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

        KPSS 2022 ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanmasının akabinde tercih kılavuzu yayımlanacak. Tercihlerle birlikte tavan-taban puanları, kontenjanlar belli olacak.

        KPSS ÖNLİSANS SINAVI DEĞERLENDİRMESİ

        Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

        Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir. Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
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        Haberler Haberler 3 Kasım KPSS önlisans sonuçları AÇIKLANDI MI? KPSS önlisans sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? TC kimlik numarası ile ÖSYM sonuç sorgulama
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