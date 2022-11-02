3 Kasım KPSS önlisans sonuçları AÇIKLANDI MI? KPSS önlisans sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? TC kimlik numarası ile ÖSYM sonuç sorgulama

3 Kasım KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak sorusu gündemde yer alıyor. KPSS sınavlarına katılan adaylar şimdilerde ÖSYM'den gelecek açıklamaya yöneldi. Peki KPSS önlisans sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? TC kimlik numarası ile ÖSYM sonuç sorgulama nasıl yapılır? Tercihler ne zaman başlayacak? KPSS önlisans atama taban tavan puan türleri, kontenjanlar, tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte yanıtları...
3 KASIM KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
KPSS ön lisans sonuçları henüz açıklanmadı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSMY) Başkanlığından gün içerisinde açıklama gelmesi bekleniyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
ÖSYM KPSS 2022 ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARINA NASIL, NEREDEN BAKILIR?
Adaylar, KPSS ön lisans sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecekler.