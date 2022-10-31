Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 31.10.2022 17:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.10.2022 17:37
    ABONE OL

    INSTAGRAM NEDEN ASKIYA ALINIR? help.Instagram.com: İnstagram topluluk kuralları ihlali ne demek? Instagram kapanan hesap nasıl geri alınır?

    İnstagram askıya alınan hesabını kurtarmak isteyenler araştırmalara koyuldu. İnstagram kullanıcıları sıklıkla internet arama motorlarında İnstagram neden askıya alınır? help.İnstagram.com: İnstagram topluluk kuralları ihlali ne demek? İnstagram kapanan hesabı GERİ AÇMA nasıl yapılır? Kod gelmiyor ne yapmam lazım? sorularına yanıt arıyor. İşte 31 Ekim 2022 detaylar!

    INSTAGRAM NEDEN ASKIYA ALINIR?

    Sosyal medya uygulaması Instagram'ı kullanan birçok kullanıcı an itibariyle şok geçiriyor. Kullanıcılar hesaplarının askıya alındığını bildiriyor. Peki Instagram neden askıya alınır? Instagram kapanan hesabı GERİ nasıl açılır? Hesap kurtarma işlemi nasıl yapılır? İşte help.İnstagram.com:Iİnstagram topluluk kuralları ihlali hakkında bilgiler...

    31 EKİM 2022 INSTAGRAM NEDEN ASKIYA ALINIR?

    Sosyal medya uygulaması Instagram 31 Ekim 2022 saat 16:50 itibariyle bir çok hesabı askıya aldı. Sorun an itibariyle tüm dünyada kullanıcıları etkiliyor. Etkilenen ülkeler arasında Türkiye de var.

    Kesintinin nedeni belirsizliğini korurken açıklama geldi:

    "Erişim sorunu yaşadığınızın farkındayız. Bu hatayı inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz."

    Instagram'ın hesabının silinmesi veya askıya alınmasının birçok nedeni olabilir. Instagram hesapları kopya içerikler, telif, olağan dışı hareketlilik, müstehcen paylaşımlar, diğer kullanıcıları DM yoluyla rahatsız etme gibi nedenlerle askıya alınabiliyor.

    ASKIYA ALINAN HESAP NE ZAMAN AÇILIR?

    Instagram hesabına giriş yaptıktan sonra, "Hesabınız devre dışı bırakıldı" veya "Üzgünüz, bir şeyler ters gitti" gibi bazı hatalarla veya hatta bu "Kullanıcı adı bulunamadı" gibi bir hatayla kullanıcı karşılaşabiliyor. Instagram'ın askıya alınması durumunda hesap sahibine bir bilgilendirme yapılıyor.

    Kullanıcı hesabının yanlışlıkla kapandığı düşünülüyorsa, Instagram Yardım Merkezi sayfasından gerekli bilgiler doldurularak itiraz edilebilir. Form doldurulduktan sonra itiraz talebi Instagram tarafından inceleniyor. Ardından değerlendirme sonucunda yanlışlıkla hesabın kapatıldığı tespit edilirse hesap yeniden aktif hale geliyor.

        INSTAGRAM DURDURULDU HATASI

        Instagram durduruldu hatası, çeşitli sebeplerden kaynaklanıyor olabilir. Telefon önbelleğinin yetersiz olması veya güncellemenin yapılmamış olması durdurma hatasının başlıca nedenlerinden biridir. Bu durum diğer uygulamaların çalışmasını doğrudan etkiler ve telefon önbelleği yetersiz kaldığında Instagram'da donma veya kapanmalar meydana gelebilir.

        INSTAGRAM AKIŞ SORUNU

        Instagram hesabınıza giriş yaptığınızda yeni gönderileri ulaşamıyor ya da "çalışmayı durdurdu hatası" ile karşılaşıyorsanız bu durumda da yapmanız gereken Instagram uygulaması için ön bellek temizleme işlemini gerçekleştirmektir. Bu işlem de işe yaramaz ise uygulamayı silip yeniden yükleyebilirsiniz.

        SERVER HATASI

        Instagram'da En Sık Yaşanan Sorunlar ın başında gelen "500 Internal Server Error" hatası kullanıcıların Instagram'a erişim sorununa neden olmakta. Söz konusu sorunun nedeni ise genellikle sunucudan kaynaklı olabiliyor. Sorunun çözümü için bir süre bekleyip ardından yeniden giriş denenebilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’de istifa şoku!
        Haberler Haberler INSTAGRAM NEDEN ASKIYA ALINIR? help.Instagram.com: İnstagram topluluk kuralları ihlali ne demek? Instagram kapanan hesap nasıl geri alınır?
            SON DAKİKA