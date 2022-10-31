INSTAGRAM NEDEN ASKIYA ALINIR? help.Instagram.com: İnstagram topluluk kuralları ihlali ne demek? Instagram kapanan hesap nasıl geri alınır?

Sosyal medya uygulaması Instagram'ı kullanan birçok kullanıcı an itibariyle şok geçiriyor. Kullanıcılar hesaplarının askıya alındığını bildiriyor. Peki Instagram neden askıya alınır? Instagram kapanan hesabı GERİ nasıl açılır? Hesap kurtarma işlemi nasıl yapılır? İşte help.İnstagram.com:Iİnstagram topluluk kuralları ihlali hakkında bilgiler...
31 EKİM 2022 INSTAGRAM NEDEN ASKIYA ALINIR?
Sosyal medya uygulaması Instagram 31 Ekim 2022 saat 16:50 itibariyle bir çok hesabı askıya aldı. Sorun an itibariyle tüm dünyada kullanıcıları etkiliyor. Etkilenen ülkeler arasında Türkiye de var.
Kesintinin nedeni belirsizliğini korurken açıklama geldi:
"Erişim sorunu yaşadığınızın farkındayız. Bu hatayı inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz."
Instagram'ın hesabının silinmesi veya askıya alınmasının birçok nedeni olabilir. Instagram hesapları kopya içerikler, telif, olağan dışı hareketlilik, müstehcen paylaşımlar, diğer kullanıcıları DM yoluyla rahatsız etme gibi nedenlerle askıya alınabiliyor.
ASKIYA ALINAN HESAP NE ZAMAN AÇILIR?
Instagram hesabına giriş yaptıktan sonra, "Hesabınız devre dışı bırakıldı" veya "Üzgünüz, bir şeyler ters gitti" gibi bazı hatalarla veya hatta bu "Kullanıcı adı bulunamadı" gibi bir hatayla kullanıcı karşılaşabiliyor. Instagram'ın askıya alınması durumunda hesap sahibine bir bilgilendirme yapılıyor.
Kullanıcı hesabının yanlışlıkla kapandığı düşünülüyorsa, Instagram Yardım Merkezi sayfasından gerekli bilgiler doldurularak itiraz edilebilir. Form doldurulduktan sonra itiraz talebi Instagram tarafından inceleniyor. Ardından değerlendirme sonucunda yanlışlıkla hesabın kapatıldığı tespit edilirse hesap yeniden aktif hale geliyor.