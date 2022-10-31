INSTAGRAM NEDEN ASKIYA ALINIR? help.Instagram.com: İnstagram topluluk kuralları ihlali ne demek? Instagram kapanan hesap nasıl geri alınır?

31 EKİM 2022 INSTAGRAM NEDEN ASKIYA ALINIR?

Sosyal medya uygulaması Instagram 31 Ekim 2022 saat 16:50 itibariyle bir çok hesabı askıya aldı. Sorun an itibariyle tüm dünyada kullanıcıları etkiliyor. Etkilenen ülkeler arasında Türkiye de var.

Kesintinin nedeni belirsizliğini korurken açıklama geldi:

"Erişim sorunu yaşadığınızın farkındayız. Bu hatayı inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz."

Instagram'ın hesabının silinmesi veya askıya alınmasının birçok nedeni olabilir. Instagram hesapları kopya içerikler, telif, olağan dışı hareketlilik, müstehcen paylaşımlar, diğer kullanıcıları DM yoluyla rahatsız etme gibi nedenlerle askıya alınabiliyor.