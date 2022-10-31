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    • Haberler
    • 31.10.2022 16:57
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    • 31.10.2022 17:36
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    Instagram çöktü mü? İnstagram hesabı nasıl kurtarılır? İnstagram itiraz formu ve müşteri hizmetleri yardım merkezi! Silinen hesap nasıl açılır?

    Sosyal medya uygulaması Instagram'ı kullanan birçok kullanıcı, hesapların askıya alındığı mesajını gördü. Bu gelişmelerle birlikte, Instagram çöktü mü? İnstagram hesabı nasıl kurtarılır?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Instagram çöktü mü? İnstagram hesabı nasıl kurtarılır?

    Kullanıcılar hesaplarının askıya alındığını bildirdi. Peki, Instagram çöktü mü? İnstagram hesabı nasıl kurtarılır? İnstagram itiraz formu ve müşteri hizmetleri yardım merkezi! Silinen hesap nasıl açılır?

    INSTAGRAM 'HESABINIZ ASKIYA ALINDI' UYARISI NE DEMEK?

    Instagramda bazen yaşanılan teknik problemlerin bugün de yaşandığı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin resmi açıklama Instagram tarafından az önce yapıldı:

    "Erişim sorunu yaşadığınızın farkındayız. Bu hatayı inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz."

    Sosyal medya uygulaması Instagram'ı kullanan birçok kullanıcı, hesapların askıya alındığı mesajını gördü.

    Sorunlar GMT saat 13:08'de başladı ve tüm dünyada kullanıcıları etkiliyor.

    Etkilenen ülkeler arasında Türkiye de var.

    Kesintinin nedeni belirsizliğini koruyor olsa da, birkaç kullanıcı hesaplarının askıya alındığını bildirdi.

    INSTAGRAM HESABI ASKIYA NEDEN ALINIR?

    Instagram'ın hesabının silinmesi veya askıya alınmasının birçok nedeni olabilir. Instagram hesapları kopya içerikler, telif, olağan dışı hareketlilik, müstehcen paylaşımlar, diğer kullanıcıları DM yoluyla rahatsız etme gibi nedenlerle askıya alınabiliyor.

        INSTAGRAM HESABIM ASKIYA ALINDI NE ZAMAN AÇILIR?

        Instagram hesabına giriş yaptıktan sonra, "Hesabınız devre dışı bırakıldı" veya "Üzgünüz, bir şeyler ters gitti" gibi bazı hatalarla veya hatta bu "Kullanıcı adı bulunamadı" gibi bir hatayla kullanıcı karşılaşabiliyor. Instagram'ın askıya alınması durumunda hesap sahibine bir bilgilendirme yapılıyor.
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        Haberler Haberler Instagram çöktü mü? İnstagram hesabı nasıl kurtarılır? İnstagram itiraz formu ve müşteri hizmetleri yardım merkezi! Silinen hesap nasıl açılır?
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