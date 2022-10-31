Kullanıcılar hesaplarının askıya alındığını bildirdi. Peki, Instagram çöktü mü? İnstagram hesabı nasıl kurtarılır? İnstagram itiraz formu ve müşteri hizmetleri yardım merkezi! Silinen hesap nasıl açılır?
INSTAGRAM 'HESABINIZ ASKIYA ALINDI' UYARISI NE DEMEK?
Instagramda bazen yaşanılan teknik problemlerin bugün de yaşandığı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin resmi açıklama Instagram tarafından az önce yapıldı:
"Erişim sorunu yaşadığınızın farkındayız. Bu hatayı inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz."
Sosyal medya uygulaması Instagram'ı kullanan birçok kullanıcı, hesapların askıya alındığı mesajını gördü.
Sorunlar GMT saat 13:08'de başladı ve tüm dünyada kullanıcıları etkiliyor.
Etkilenen ülkeler arasında Türkiye de var.
Kesintinin nedeni belirsizliğini koruyor olsa da, birkaç kullanıcı hesaplarının askıya alındığını bildirdi.
INSTAGRAM HESABI ASKIYA NEDEN ALINIR?
Instagram'ın hesabının silinmesi veya askıya alınmasının birçok nedeni olabilir. Instagram hesapları kopya içerikler, telif, olağan dışı hareketlilik, müstehcen paylaşımlar, diğer kullanıcıları DM yoluyla rahatsız etme gibi nedenlerle askıya alınabiliyor.