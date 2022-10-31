Instagram çöktü mü? İnstagram hesabı nasıl kurtarılır? İnstagram itiraz formu ve müşteri hizmetleri yardım merkezi! Silinen hesap nasıl açılır?

INSTAGRAM HESABIM ASKIYA ALINDI NE ZAMAN AÇILIR?

Instagram hesabına giriş yaptıktan sonra, "Hesabınız devre dışı bırakıldı" veya "Üzgünüz, bir şeyler ters gitti" gibi bazı hatalarla veya hatta bu "Kullanıcı adı bulunamadı" gibi bir hatayla kullanıcı karşılaşabiliyor. Instagram'ın askıya alınması durumunda hesap sahibine bir bilgilendirme yapılıyor.