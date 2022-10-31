👍Askıya alınan hesap ne zaman açılır INSTAGRAM? 31 Ekim Insragram düzeldi mi? SON DAKİKA AÇIKLAMA GELDİ!

Instagram hesap askıya alındı sorunu milyonlarca kullanıcının gündeminde yer alıyor. Instagram kullanıcıları şahsi hesaplarının askıya alındığı bilgisini paylaşıyor. Peki Askıya alınan hesap ne zaman açılır INSTAGRAM? 31 Ekim Insragram sorunu düzeldi mi, kullanıcı bulunamadı hatası? Instagram kısıtlama kaldırma hakkında bilgiler...
31 EKİM 2022 İNSTAGRAM ASKIYA ALINAN HESAP NE ZAMAN AÇILIR?
Son dakika... Downdetector verilerine göre, kullanıcılar, 15.30 itibarı ile uygulamaya erişmede sorun yaşamaya başladı.
Uygulamaya erişemeyen kullanıcıların birçoğu, "Hesabınız askıya alındı" uyarısıyla karşılaştı.
Kullanıcılar, hesap askıya alındı hatası için çözüm arayışlarınu sürüyor.
31 EKİM 2022 İNSTAGRAM SORUNU DÜZELDİ Mİ?
Twitter ve diğer sosyal mecralarda tepkilerini paylaşan kullanıcılar herhangi bir problem olmamasına rağmen hesaplarının askıya alınmasından şikayetçi olduklarını paylaştı.
AÇIKLAMA GELDİ
Instagram, kapanan hesaplar hakkında açıklama yaptı:
"Erişim sorunu yaşadığınızın farkındayız. Bu hatayı inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz."