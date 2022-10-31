👍Askıya alınan hesap ne zaman açılır INSTAGRAM? 31 Ekim Insragram düzeldi mi? SON DAKİKA AÇIKLAMA GELDİ!

31 EKİM 2022 İNSTAGRAM SORUNU DÜZELDİ Mİ?

Twitter ve diğer sosyal mecralarda tepkilerini paylaşan kullanıcılar herhangi bir problem olmamasına rağmen hesaplarının askıya alınmasından şikayetçi olduklarını paylaştı.

AÇIKLAMA GELDİ

Instagram, kapanan hesaplar hakkında açıklama yaptı:

"Erişim sorunu yaşadığınızın farkındayız. Bu hatayı inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz."