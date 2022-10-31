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    • Haberler
    • 31.10.2022 17:38
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    • 31.10.2022 17:39
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    👍Askıya alınan hesap ne zaman açılır INSTAGRAM? 31 Ekim Insragram düzeldi mi? SON DAKİKA AÇIKLAMA GELDİ!

    Son dakika Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar hesaplarının askıya alındığını bildiriyor. Peki Askıya alınan hesap ne zaman açılır INSTAGRAM? 31 Ekim Insragram sorunu düzeldi mi, kullanıcı bulunamadı hatası? Instagram kısıtlama kaldırma!

    Askıya alınan hesap ne zaman açılır INSTAGRAM?

    Instagram hesap askıya alındı sorunu milyonlarca kullanıcının gündeminde yer alıyor. Instagram kullanıcıları şahsi hesaplarının askıya alındığı bilgisini paylaşıyor. Peki Askıya alınan hesap ne zaman açılır INSTAGRAM? 31 Ekim Insragram sorunu düzeldi mi, kullanıcı bulunamadı hatası? Instagram kısıtlama kaldırma hakkında bilgiler...

    31 EKİM 2022 İNSTAGRAM ASKIYA ALINAN HESAP NE ZAMAN AÇILIR?

    Son dakika... Downdetector verilerine göre, kullanıcılar, 15.30 itibarı ile uygulamaya erişmede sorun yaşamaya başladı.

    Uygulamaya erişemeyen kullanıcıların birçoğu, "Hesabınız askıya alındı" uyarısıyla karşılaştı.

    Kullanıcılar, hesap askıya alındı hatası için çözüm arayışlarınu sürüyor.

    31 EKİM 2022 İNSTAGRAM SORUNU DÜZELDİ Mİ?

    Twitter ve diğer sosyal mecralarda tepkilerini paylaşan kullanıcılar herhangi bir problem olmamasına rağmen hesaplarının askıya alınmasından şikayetçi olduklarını paylaştı.

    AÇIKLAMA GELDİ

    Instagram, kapanan hesaplar hakkında açıklama yaptı:

    "Erişim sorunu yaşadığınızın farkındayız. Bu hatayı inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz."

        KULLANICI BULUNAMADI HATASI!

        Bazı kullanıcılar ise koşullarla ilgili bir sorunu olmasa bile bu hata ekranıyla karşılaştıklarını belirtti.

        INSTAGRAM HESABI NASIL KURTARILIR?

        Eğer hesabınızın yanlışlıkla kapatıldığını düşünüyorsanız Instagram Yardım Merkezi sayfasından gerekli bilgiler doldurularak itirazda bulunabilirsiniz
        Form doldurulduktan sonra itiraz talebi Instagram tarafından incelenir ve değerlendirme sonucunda yanlışlıkla hesabın kapatıldığı tespit edilirse hesap yeniden aktif hale getirilir. İnceleme süresi başvurulardaki yoğunluğa göre farklılık gösterebilir.
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        Haberler Haberler 👍Askıya alınan hesap ne zaman açılır INSTAGRAM? 31 Ekim Insragram düzeldi mi? SON DAKİKA AÇIKLAMA GELDİ!
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