Instagram hesapları birçok nedenden dolayı askıya alınabiliyor. Bugün birçok kullanıcı Instagram hesabının kapandığını dile getirdi. Peki, Instagram hesabı askıya alındı ne demek? 31 Ekim 2022 İnstagram giriş yapamıyorum neden? İnstagram hesabım askıya alındı nasıl düzeltebilirim? İşte merak edilenler!
Son dakika! Kullanıcılar gizemli kesinti nedeniyle hesaplarının askıya alındığını bildirdi!
INSTAGRAM HESABI ASKIYA NEDEN ALINIR?
Instagram'ın hesabının silinmesi veya askıya alınmasının birçok nedeni olabilir. Instagram hesapları kopya içerikler, telif, olağan dışı hareketlilik, müstehcen paylaşımlar, diğer kullanıcıları DM yoluyla rahatsız etme gibi nedenlerle askıya alınabiliyor.
INSTAGRAM HESABIM ASKIYA ALINDI NE ZAMAN AÇILIR?
Instagram hesabına giriş yaptıktan sonra, "Hesabınız devre dışı bırakıldı" veya "Üzgünüz, bir şeyler ters gitti" gibi bazı hatalarla veya hatta bu "Kullanıcı adı bulunamadı" gibi bir hatayla kullanıcı karşılaşabiliyor. Instagram'ın askıya alınması durumunda hesap sahibine bir bilgilendirme yapılıyor.