🌓Güneş tutulması nedir, nasıl oluşur? 25 Ekim Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye'den gözükecek mi?

Ekim ayında ikinci güneş tutulması heyecanla bekleniyor. Tutulma İzlanda, Avrupa, Kuzey – Doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan ve Batı Çin bölgelerinden izlenebilecek. Peki Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye'den gözükecek mi? Güneş tutulması nedir, nasıl oluşur?
GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Güneş tutulması yılda 2 kez gerçekleşiyor. 2022 yılında ilki 30 Nisan'da gerçekleşirken ikincisi ise 25 Ekim'de meydana gelecek. Tutulmanın saat 11:58'de gerçekleşmesi bekleniyor.
TUTULMA TÜRKİYE'DEN GÖZÜKECEK Mİ?
Dünya üzerinde tutulma İzlanda, Avrupa, Kuzey – Doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan ve Batı Çin bölgelerinden izlenebilecek. Ülkemizde de hava durumunun açık olmasıyla beraber takip edilebilecek.