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    • Haberler
    • 25.10.2022 12:51
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    • 25.10.2022 13:00
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    🌓Güneş tutulması nedir, nasıl oluşur? 25 Ekim Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye'den gözükecek mi?

    Güneş tutulması için geri sayım başladı. Yılda iki kez oluşan güneş tutulmasının bu yıl ilki 30 Nisan’da meydana gelmişti. İkincisi ise Ekim ayında gerçekleşecek. Peki Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye'den gözükecek mi? Güneş tutulması nedir, nasıl oluşur?

    🌓25 Ekim Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak?

    Ekim ayında ikinci güneş tutulması heyecanla bekleniyor. Tutulma İzlanda, Avrupa, Kuzey – Doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan ve Batı Çin bölgelerinden izlenebilecek. Peki Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye'den gözükecek mi? Güneş tutulması nedir, nasıl oluşur?

    GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    Güneş tutulması yılda 2 kez gerçekleşiyor. 2022 yılında ilki 30 Nisan'da gerçekleşirken ikincisi ise 25 Ekim'de meydana gelecek. Tutulmanın saat 11:58'de gerçekleşmesi bekleniyor.

    TUTULMA TÜRKİYE'DEN GÖZÜKECEK Mİ?

    Dünya üzerinde tutulma İzlanda, Avrupa, Kuzey – Doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan ve Batı Çin bölgelerinden izlenebilecek. Ülkemizde de hava durumunun açık olmasıyla beraber takip edilebilecek.

        GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR, NEDEN OLUR?

        Güneş tutulması denilen olayda, Ay yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneşin arasına girer ve böylece güneş tutulması denilen doğa olayı meydana gelir. Tutulmanın gerçekleşmesi için Ay'ın yeni ay evresi yani dünyada hiç gözükmeyen yüzünün olması gerekir ve Dünya'ya göre Güneş ile yörünge üzerinde çakışması gerekir.
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        Haberler Haberler 🌓Güneş tutulması nedir, nasıl oluşur? 25 Ekim Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye'den gözükecek mi?
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