PMYO mülakat sonuçları BUGÜN açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? www.pa.edu.tr PMYO sonuçları sorgulama EKRANI!

PMYO mülakat sonuçları açıklanma tarihi gündemde yer alıyor. Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) bu yıl 2.500 öğrenci alınacak. Ön başvurular 25 Temmuz-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Sözlü sınav ve parkur aşamaları da tamamlanırken bu kez mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki PMYO mülakat sonuçları BUGÜN açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
PMYO sonuçları için resmi bir tarih verilmedi. Sınav sonuçları açıklandığında www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Öte yandan sonuçların kasım ayında açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
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SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.
Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının % 25'i, mülakat sınavı puanının % 50'si ile 8'inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25'inin toplamıdır.