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    • Haberler
    • 11.10.2022 20:55
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    • 11.10.2022 20:55
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    PMYO mülakat sonuçları BUGÜN açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? www.pa.edu.tr PMYO sonuçları sorgulama EKRANI!

    PMYO sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Bu noktada Polis Akademisi Başkanlığı’ndan gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Toplamda 2.500 öğrenci alımı yapılacak. Başvuruların ve sınav sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki PMYO mülakat sonuçları BUGÜN açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    PMYO mülakat sonuçları BUGÜN açıklandı mı?

    PMYO mülakat sonuçları açıklanma tarihi gündemde yer alıyor. Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) bu yıl 2.500 öğrenci alınacak. Ön başvurular 25 Temmuz-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Sözlü sınav ve parkur aşamaları da tamamlanırken bu kez mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki PMYO mülakat sonuçları BUGÜN açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    PMYO sonuçları için resmi bir tarih verilmedi. Sınav sonuçları açıklandığında www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Öte yandan sonuçların kasım ayında açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

    Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası için TIKLAYINIZ

    SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

    Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.

    Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının % 25'i, mülakat sınavı puanının % 50'si ile 8'inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25'inin toplamıdır.

        Polis Meslek Yüksek Okulu giriş puanına göre erkek, kadın ve Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinden duyurulur.

        Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla TYT'den alınan puan, mülakat puanı, fiziksel yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
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        Haberler Haberler PMYO mülakat sonuçları BUGÜN açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? www.pa.edu.tr PMYO sonuçları sorgulama EKRANI!
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