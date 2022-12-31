İstanbulkart kişiselleştirmede son gün ne zaman? İBB İstanbulkart KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI | İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?

İstanbulkart sahiplerini ilgilendiren duyuru İBB'den geldi. İstanbullu vatandaşlar, toplu taşımada kullandığı İstanbulkartlarını kişiselleştirmesi gerekiyor. Bunun nedeni ise özel günlerde ücretsiz kullanım hakkından yararlanmak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen açıklamaya göre özel günlerde ücretsiz toplu taşımadan yalnızca 'kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahibi olanlar faydalanabilecek.
İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME SON TARİH NE ZAMAN?
İstanbulkart mobil uygulaması üzerinden yapılabilen kişiselleştirmelerde son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Özel günlerde geçerli olacak ücretsizi ulaşım hakkından faydalanmak için bu tarihe kadar İstanbulkart kişiselleştirme işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.
İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL, NEREDEN YAPILIR?
İstanbulkartlarını kişiselleştirmek isteyenler, İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden ya da kişiselleştirme.istanbulkart.istanbul adresinden kayıtlarını gerçekleştirebiliyor.
Kişiselleştirme yapmak içim uygulamaya giriş yapın ve ana sayfadan "Kart ekle" alanındaki yönlendirmeleri takip edilerek tanımlama işlemini tamamlayın.