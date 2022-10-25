📱Whatsapp'a noldu, sorun mu var? Is whatsapp down! Bugün Whatsapp'a neden giremiyorum, grup mesajları neden gitmiyor? TWİTTER paylaşımları!
Son dakika bilgisine göre Whatsapp çöktü. Dünyanın bir çok ülkesinde milyonlarca kullancısı bulunan Whatsapp'a noldu, sorun mu var merak ediliyor. Kullanıcılar internet arama motorlarında Is whatsapp down! Bugün Whatsapp'a neden giremiyorum, grup mesajları neden gitmiyor? WhatsApp Web Kod ile Giriş Nasıl Yapılır? şeklinde araştırmalar yapıyor. Ötey andan uygulamanın çökmesiyle Twitter'da komik paylaşımlar yapılmaya başlandı. İşte gelişmeler ve WhatsApp Web Giriş ekranı 2022!
25.10.2022 11:22 - Son Güncelleme: 25.10.2022 11:22
WHATSAPP'A NOLDU, SORUN MU VAR?
25 EKİM 2022 SON DAKİKA... Türkiye saati ile 10.00 sıralarında WhatsApp uygulaması çöktü.
WHATSAPP DÜZELDİ Mİ, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?
Sosyal medya kullanıcıları WhatsApp'ın çöktüğünü Twitter üzerinden paylaşırken, şirketten bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar gönderilen mesajların iletilemediğini fakat buna rağmen bazı mesajların geldiğini açıkladı.