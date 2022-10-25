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    • Ekonomi
    • 25.10.2022 09:56
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    • 25.10.2022 09:56
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    Bakan Bilgin duyurdu! Sözleşmeliye kadro sadece o kişileri kapsayacak! Milyonlar bekliyordu!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeli personel düzenlemesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin düzenlemenin bu hafta son şeklini alacağını söyledi.Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsayacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Bakan Bilgin duyurdu!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro için açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, "Düzenleme ile ilgili son bir toplantı yapacağız. Kapsamda sadece 4B'liler olacak" dedi.

    SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

    Bakan Bilgin açıklamasında, "Çalışmayı biz kendi içimizde aşağı yukarı tamamladık. Bu hafta kendi aramızda özel bir toplantı yapacağız. Çalışmaya bu hafta son şeklini vereceğiz. Çalışmam tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapacağız." ifadelerini kullandı.

    Bakan Bilgin, "Taşeron düzenlemesi ile birlikte mi ele alınacak?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Şu an öncelik sözleşmeli personel düzenlemesi. Biliyorsunuz dosya dosya açıyoruz. Şu an sözleşmelilerle ilgili dosya önümüzde. Sonra diğerleri ele alınacak." Bakan Bilgin, "Bu kapsamın içerisinde sadece kamuda çalışan 4b'liler var. Kurumlarda özel durumda olan sözleşmeliler de bulunuyor. Onlar kapsamda olmayacak." dedi.

        4A KİMLERİ KAPSAR?

        Bugün 4a olarak adlandırılan sigortanın kapsamını, özel bir işyerinde sözleşmeli olarak çalışan kişilere sağlanan sosyal güvenceler oluşturuyor. Dolayısıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununa göre bir işverene bağlı olarak çalıştırılan işçiler 4a kapsamında yer alıyor.

        4B KİMLERİ KAPSAR?

        Eskiden Bağkur sigortası olarak adlandırılan sistem, SGK'ya bağlandığında 4b adını aldı. Bu sisteme kayıtlı ve prim ödeyen kişiler kariyer ve meslek grupları dışında kalan ve bir işyerine bağlı çalışmayan, dolayısıyla kendi mesleğini yapanlar.
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        Haberler Ekonomi Bakan Bilgin duyurdu! Sözleşmeliye kadro sadece o kişileri kapsayacak! Milyonlar bekliyordu!
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