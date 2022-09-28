Netflix Türkiye yeni ZAMLI abonelik paket fiyatları 2022! Netflix Türkiye üyelik ücretlerine ZAM MI geldi, ne kadar?

Netflix, Türkiye'de üyelik ücretlerine aynı yıl içerisinde ikinci kez zam yaptı. Popüler film, dizi, belgesel, program izleme platformunun Türkiye'de yüzbinlerce abonesi bulunuyor. En son geçtiğimiz nisan ayında üyelik ücretlerinin fiyatlarını artıran şirket abonelik ücretlerine yine zam yaptığını duyurdu. Peki 13 eylül 2022 Netflix Türkiye üyelik ücretlerine ZAM MI geldi, ne kadar? İşte Netflix Türkiye abonelik fiyatları 2022! NETFLİX yeni zamlı paket fiyatları listesi!
13 EYLÜL 2022 NETFLİX TÜRKİYE ÜYELİK ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ, NE KADAR?
Netfilix Türkiye abonelik ücretlerine zam geldi. 13 Eylül 202 itibatiyle önceki fiyatı 37,99 TL olan Temel Plan yeni zamla birlikte 44,99 TL oldu.
Standart Plan'ın ücreti ise 57,99 TL'den 69,99 TL'ye çıktı.
Son olarak Özel Plan'ın fiyatı da 77,99 TL iken 93,99 TL'ye çıkarıldı.
ZAMLAR NE ZAMAN UYGULANACAK?
Netflix, yeni üye olacak kullanıcılar için yeni ücretlerin geçerli olacağını, mevcut üyelerin tümü içinse bu değişikliğin aşamalı olarak sunulacağını açıkladı.