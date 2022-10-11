DGS ek tercih sonuçları AÇIKLANDI MI 2022? DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika duyurular!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 DGS ek tercih işlemleri sona erdi. DGS tercih sonuçlarına göre, herhangi bir lisans programına yerleşemeyen öğrenciler tercihlerini yaptı. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS ek tercihler ne zaman açıklanır? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...