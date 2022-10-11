DGS ek tercih sonuçları AÇIKLANDI MI 2022? DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika duyurular!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 DGS ek tercih işlemleri sona erdi. DGS tercih sonuçlarına göre, herhangi bir lisans programına yerleşemeyen öğrenciler tercihlerini yaptı. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS ek tercihler ne zaman açıklanır? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan DGS ek tercih kılavuzuna göre başvurular 4-10 Ekim tarihleri arasında alınacak. Ek tercih işlemleri, 10 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Başvuruların ardından heyecanlı bekleyiş DGS ek tercih sonuçları için devam edecek. Konuyla ilgili henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sonuçların ekim ayı sonunda açıklanması bekleniyor.
DGS EK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ek yerleştirme için tercih ücreti 30,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 4-11 Ekim 2022 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 11 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.