Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 11.10.2022 09:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.10.2022 09:17
    ABONE OL

    DGS ek tercih sonuçları AÇIKLANDI MI 2022? DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika duyurular!

    DGS ek yerleştirme sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Lisans programlarına ek tercih yapan adaylar, tercihlerin ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, sonuçlar tarihi belli oldu mu? DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS ek tercihler ne zaman açıklanır? İşte merak edilen detaylar haberimizde!

    takvim.com.tr
    DGS ek tercih sonuçları AÇIKLANDI MI?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 DGS ek tercih işlemleri sona erdi. DGS tercih sonuçlarına göre, herhangi bir lisans programına yerleşemeyen öğrenciler tercihlerini yaptı. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS ek tercihler ne zaman açıklanır? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

    DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM tarafından yayımlanan DGS ek tercih kılavuzuna göre başvurular 4-10 Ekim tarihleri arasında alınacak. Ek tercih işlemleri, 10 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Başvuruların ardından heyecanlı bekleyiş DGS ek tercih sonuçları için devam edecek. Konuyla ilgili henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sonuçların ekim ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

    DGS EK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Ek yerleştirme için tercih ücreti 30,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 4-11 Ekim 2022 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 11 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

        Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

        Ek tercih işlemleri, 10 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar tercihlerini bireysel olarak 4 Ekim 2022 günü saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Primleri düzeltin eksik günleri borçlanın
        Haberler Haberler DGS ek tercih sonuçları AÇIKLANDI MI 2022? DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika duyurular!
            SON DAKİKA