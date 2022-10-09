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    • Haberler
    • 09.10.2022 09:14
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    • 09.10.2022 09:14
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    KPSS Ön Lisans kaç net kaç puan, P93 puanı nedir? KPSS Ön Lisans 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Önlisans soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?

    9 Ekim Pazar KPSS önlisans sınavı puan hesaplama sınava giren adaylar tarafından internette araştırılıyor. KPSS ön lisans oturumunda adaylara Genel Kültür ile Genel Yetenek testlerinden 60'şar olmak üzere toplamda 120 soru sorulur. KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, ortaöğretim okullarından veya ön lisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Peki, KPSS Ön Lisans kaç net kaç puan? KPSS Ön Lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Önlisans soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    KPSS Ön Lisans kaç net kaç puan, P93 puanı nedir?

    9 Ekim KPSS ön lisans sınavı için binlerce aday ter döktü. 9 Ekim KPSS ön lisans sınavı sona erdi. Bu bağlamda sınava giren memur adayları KPSS ön lisans 2 yıllık memur atama taban puanları merak ediyor. Adaylar KPSS ön lisans sınavı sonrasında en az kaç puanla memur olunabileceği konusunda araştırmalarına başlıyor. Peki, KPSS Ön Lisans kaç net kaç puan, P93 puanı nedir? KPSS Ön Lisans 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Önlisans soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?

    KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 3 Kasım'de açıklanacak.

    Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

    KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

    2022 KPSS önlisans Soruları ve cevap anahtarının yüzde 10'nun aynı gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

        P93 PUAN TÜRÜ NEDİR?

        P-93 Puanı, üniversitelerin önlisans bölümlerinden mezun olan adayların gireceği KPSS önlisans sınavı sonrası oluşan puan türüdür. Önlisans KPSS yalnızca çift senelerde yapılmaktadır.

        P93 puanının hesaplanacağı önlisans KPSS'de 30 Türkçe, 30 matematik, 27 tarih, 18 coğrafya, 9 vatandaşlık ve 6 güncel bilgilerden oluşan toplamda 120 soru çıkmaktadır.

        KPSS P93 PUAN TÜRÜ MESLEKLER

        Önlisans KPSS P93 puan türü meslekler ve memur kadroları şunlardır;

        Belediyelerde zabıta memuru

        Kamu kurumlarında şöför

        Üniversiteler ve kamu kurumlarında memur

        İşletmen & kontrolör

        Veri hazırlama ve kontrol işletmeni

        Anbar memuru

        Hizmetli

        Kaloriferci

        Polis

        Astsubay

        Sekreter
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        Haberler Haberler KPSS Ön Lisans kaç net kaç puan, P93 puanı nedir? KPSS Ön Lisans 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Önlisans soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?
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