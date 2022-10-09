9 Ekim KPSS ön lisans sınavı için binlerce aday ter döktü. 9 Ekim KPSS ön lisans sınavı sona erdi. Bu bağlamda sınava giren memur adayları KPSS ön lisans 2 yıllık memur atama taban puanları merak ediyor. Adaylar KPSS ön lisans sınavı sonrasında en az kaç puanla memur olunabileceği konusunda araştırmalarına başlıyor. Peki, KPSS Ön Lisans kaç net kaç puan, P93 puanı nedir? KPSS Ön Lisans 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Önlisans soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 3 Kasım'de açıklanacak.
Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.
KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?
2022 KPSS önlisans Soruları ve cevap anahtarının yüzde 10'nun aynı gün içerisinde açıklanması bekleniyor.