9 Ekim KPSS ön lisans sınavı için binlerce aday ter döktü. 9 Ekim KPSS ön lisans sınavı sona erdi. Bu bağlamda sınava giren memur adayları KPSS ön lisans 2 yıllık memur atama taban puanları merak ediyor. Adaylar KPSS ön lisans sınavı sonrasında en az kaç puanla memur olunabileceği konusunda araştırmalarına başlıyor. Peki, KPSS Ön Lisans kaç net kaç puan, P93 puanı nedir? KPSS Ön Lisans 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Önlisans soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?