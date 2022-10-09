KPSS Ön Lisans sınavı 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS Önlisans puan hesaplama 2022 nasıl yapılır? Önlisans taban tavan puanları!

KPSS önlisans sınavının ardından kaç puanla hangi kuruma giriş yapılabileceği merak edilmeye başlandı. Sınav sonucuna göre KPSS 55, 56, 57, 58, 59 puanla nereye girilir? İşte, KPSS önlisans puanlarıyla memur alımı yapan yerler!
KPSS ÖNLİSANS SAAT KAÇTA BAŞAYACAK?
2022- KPSS Önlisans sınavı 9 Ekim 2022 Pazar günü yani bugün yapılacak.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda "09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." İfade edildi. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Ancak adayların sınavdan en geç 15 dakika önce sınav salonlarında olmaları gerekiyor.
KPSS ön lisans sınavı 12:45'te son bulacak.
KPSS ÖNLİSANS KAÇ DAKİKA SÜRECEK, SAAT KAÇTA BİTECEK?
2022- KPSS Ön lisans sınavı, 9 Ekim 2022 Pazar günü yani bugün gerçekleştirilecek.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, "09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." ifadelerine yer verildi.
KPSS ön lisans sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 12:45'te son bulacak. Adayların sınavdan en geç 15 dakika önce sınav salonlarında olmaları gerekmektedir.
2022 KPSS ön lisans sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak. Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru sorulacak olan sınavda soru dağılımı ise şöyle: