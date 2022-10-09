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    • Haberler
    • 09.10.2022 08:48
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    • 09.10.2022 09:38
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    KPSS Ön Lisans sınavı 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS Önlisans puan hesaplama 2022 nasıl yapılır? Önlisans taban tavan puanları!

    Ön Lisans 55, 56, 57, 58, 59 KPSS ile memur alımı yapan yerler arama motorlarında sorgulanıyor. KPSS önlisans sınavı bugün yapılıyor. Memur olmak isteyen binlerce adayın giriş yaptığı sınavın ardından en çok merak edilen konu ise kaç puanla nereye girileceği oldu. Peki, KPSS Ön Lisans sınavı 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS Önlisans puan hesaplama 2022 nasıl yapılır? Önlisans taban tavan puanları!

    takvim.com.tr
    KPSS Ön Lisans sınavı 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

    KPSS önlisans sınavının ardından kaç puanla hangi kuruma giriş yapılabileceği merak edilmeye başlandı. Sınav sonucuna göre KPSS 55, 56, 57, 58, 59 puanla nereye girilir? İşte, KPSS önlisans puanlarıyla memur alımı yapan yerler!

    KPSS ÖNLİSANS SAAT KAÇTA BAŞAYACAK?

    2022- KPSS Önlisans sınavı 9 Ekim 2022 Pazar günü yani bugün yapılacak.

    ÖSYM tarafından yapılan duyuruda "09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." İfade edildi. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Ancak adayların sınavdan en geç 15 dakika önce sınav salonlarında olmaları gerekiyor.

    KPSS ön lisans sınavı 12:45'te son bulacak.

    KPSS ÖNLİSANS KAÇ DAKİKA SÜRECEK, SAAT KAÇTA BİTECEK?

    2022- KPSS Ön lisans sınavı, 9 Ekim 2022 Pazar günü yani bugün gerçekleştirilecek.

    ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, "09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

    KPSS ön lisans sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 12:45'te son bulacak. Adayların sınavdan en geç 15 dakika önce sınav salonlarında olmaları gerekmektedir.

    2022 KPSS ön lisans sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak. Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru sorulacak olan sınavda soru dağılımı ise şöyle:

        GENEL YETENEK

        Türkçe: 30 Soru

        Matemati ve Geometri: 30 Soru

        GENEL KÜLTÜR

        Tarih: 27 Soru

        Coğrafya: 18 Soru

        Vatandaşlık: 9 Soru

        Güncel Bilgiler: 6 Soru

        KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL?

        Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

        Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.
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