2022 Önlisans polis alımında KPSS puanı kaç olması gerekiyor? POMEM polislik KPSS Önlisans puanı, barajı kaç 2022? KPSS polislik taban puanları!

KPSS önlisans polislik puanı kaç? KPSS önlisans polislik baraj puanı merak ediliyor. KPSS önlisans sınavının ardından önlisans mezunu adaylar sınavda aldığı puana göre polis olma başvurusu yapmak istiyor. Günün merak edilen konusu ise KPSS önlisans polislik puanı oldu. Polis Akademisi'ne yapılan alımlarda taban puan uygulaması bulunuyor.
2022 Önlisans Polis Alımında KPSS Puanı Kaç Olmalı?
KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
29. DÖNEM POMEM BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Polis Akademisi tarafından henüz 29. Dönem POMEM başvuru takvimi duyurulmadı. Ancak, bir önceki dönem yani 28. Dönem POMEM için başvurular 27 Aralık 2021 - 7 Ocak 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, 29. Dönem POMEM başvurularının da 2022 Aralık ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Adaylar, http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecekler.