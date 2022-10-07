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    • Haberler
    • 07.10.2022 10:18
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    • 07.10.2022 10:50
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    ✍DHBT başvuru ÜCRETİ ve ÖSYM başvuru EKRANI! 2022 DHBT başvurusu nasıl yapılır? KPSS DHBT başvuru hangi banka?

    KPSS 2022 Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı için başvurular bugün itibariyle başladı. Diyanet bünyesinde çalışmak isteyen adaylarım katıldığı DHBT sınavına başvuruların başlamasıyla birlikte bir çok soru gündeme geldi. Peki DHBT başvuru ÜCRETİ ne kadar, kaç TL? Başvuru ücreti hangi bankaya, nasıl yatırılır? 2022 DHBT başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte DHBT ÖSYM başvuru EKRANI ve diğer detaylar!

    ✍DHBT başvuru ÜCRETİ ve ÖSYM başvuru EKRANI!

    KPSS oturumları devam ederken DHBT başvurularının başlayıp başlamadığı merak ediliyor. ÖSYM sınav takvimine göre 2022 DHBT başvuruları 7 Ekim itibariyle başladı. Adaylar internet arama motorlarında DHBT başvuru ücreti, başvuru şekli ve daha bir çok soruya yanıt arıyor. Peki DHBT başvuru ÜCRETİ ne kadar, kaç TL? Başvuru ücreti hangi bankaya, nasıl yatırılır? 2022 DHBT başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte cevapları...

    DHBT SINAVI 2022 NE ZAMAN?

    2022- ÖSYM KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı 27.11.2022 tarihinde uygulanacak.

    DHBT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    DHBT başvuruları 7-17 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

    👉DHBT BAŞVURU EKRANI

    BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

    ÖSYM bu yıl DHBT başvuru ücretini 115,00 TL olarak belirledi.

    Ödeme Yerleri: Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

        DHBT'YE GİRMEK İÇİN KPSS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

        DHBT sınavına girmek için KPSS'den 60 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

        DHBT NEDİR?

        DHBT sınavı Diyanet İşleri Başkanlığında görev almak insanların girmiş olduğu bir sınavdır. Diyanet işlerinde görev almak isteyen insanlar KPSS genel kültür, genel yetenek sınavının yanında lisans alanında DHBT sınavına başvurmamalılardır. Din İşleri Başkanlığında din ile alakalı görevlerde yer almak için DHBT sınavına girmek zorunludur.

        KİMLER DHBT SINAVLARINA BAŞVURABİLİR?

        DHBT'ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir.

        DHBT'ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT'ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.

        Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS'ye girmeleri ve KPSS'de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili başvuru, sınav uygulaması vb. bilgiler ilgili yılın KPSS Kılavuzlarında yer alacak, ayrı bir kılavuz hazırlanmayacaktır.
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        Haberler Haberler ✍DHBT başvuru ÜCRETİ ve ÖSYM başvuru EKRANI! 2022 DHBT başvurusu nasıl yapılır? KPSS DHBT başvuru hangi banka?
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