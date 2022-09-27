basvuru.meb.gov.tr MEB Uzman öğretmenlik başvuru ekranı! İşte başvuru şartları ve ücreti... Uzman öğretmenlik yazılı sınav başvurusu nasıl yapılır?

Merakla beklenen Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuruları 26 Eylül 2022 tarihi itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) başvuruların 3 Ekim 2022 tarihine kadar süreceğini duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyen öğretmenler internet arama motorlarında sınavın başvuru şartlarını, ücretini ve nasıl başvuru yapıldığını araştırmaya koyuldu. Peki Uzman öğretmenlik yazılı sınav başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Uzman öğretmenlik yazılı sınav başvuru ücreti ne kadar? Kimler muaf tutulacak? basvuru.meb.gov.tr Uzman öğretmenlik başvuru ekranı haberimizde!
UZMAN ÖĞRETMENLİK YAZILI SINAVA BAŞVURULAR BAŞLADI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan yazılı açıklamada, ''Uzman öğretmen ve başöğretmenlik için, Millî Eğitim Bakanlığı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvuruları ile sınavdan muaf olanların başvuruları basvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden bugün itibarıyla başladı.'' denildi.
UZMAN ÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
MEB uzman öğretmenlik sınavı başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurular bakanlığın basvuru.meb.gov.tr internet adresinden yapılacak.
UZMAN ÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Uzman öğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda;
a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olmak,
d) Uzman öğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacak.
Başöğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda ise;