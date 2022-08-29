Uzman Öğretmenlik örnek soruları yayımlandı. Son dakika duyurusunun ardından PDF şeklinde indirmek isteyenler araştırmalara başladı. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım'da yapılacak. Sınava hazırlanan binlerce aday öğretmen örnek soruları beliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav öncesi Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülü, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı. İşte Uzman Öğretmenlik örnek sorular ve cevapları PDF İNDİR! 2022 MEB Uzman Öğretmenlik, Başöğretmenlik örnek A-B-C soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF TAMAMI İNDİR...