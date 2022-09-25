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    • Haberler
    • 25.09.2022 23:44
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    • 25.09.2022 23:44
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    YKS 3. tercihler BAŞLADI MI? ÖSYM YKS 3. ek tercih yapılacak mı 2022? Üniversite ek tercih kayıtları başladı mı?

    YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar yükseköğrenim görecekleri üniversiteye kayıt sürecine başladı. Öğrenciler, üniversite kayıt belgeleri ve 3. ek terih tarihlerini araştırıyor. Peki, YKS 3. tercihler BAŞLADI MI? ÖSYM YKS 3. ek tercih yapılacak mı 2022? Üniversite ek kayıtları başladı mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    YKS 3. tercihler BAŞLADI MI?

    Ek tercihte yerleşemeyenler ise YKS 3. ek tercih olacak mı merakla açıklama bekliyor. Peki, YKS 3. tercihler BAŞLADI MI? ÖSYM YKS 3. ek tercih yapılacak mı 2022? Üniversite ek tercih kayıtları başladı mı? İşte detaylar!

    YKS 3. EK TERCİH OLACAK MI?

    2022 YKS ek tercih sonuçları 19 Eylül günü adaylara sunuldu. Tercihlerle birlikte kontenjanların yüzde 99'unun dolduğu ÖSYM tarafından duyuruldu. Ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla duyuruda ''2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.'' ifadeleri yer aldı. 3. ek tercihin olmayacağı düşünülürken henüz konu hakkında da farklı bir açıklama bulunmuyor.

    YKS EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

    YKS ek yerleştirme sonuçları ile kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında üniversitelee bizzat giderek yapacak. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında olacak.

        ÜNİVERSİTEYE KAYITTA GEREKLİ BELGELER

        Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

        Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.



        Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

        Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

        Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

        Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

        YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
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