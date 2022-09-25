Ek tercihte yerleşemeyenler ise YKS 3. ek tercih olacak mı merakla açıklama bekliyor. Peki, YKS 3. tercihler BAŞLADI MI? ÖSYM YKS 3. ek tercih yapılacak mı 2022? Üniversite ek tercih kayıtları başladı mı? İşte detaylar!
YKS 3. EK TERCİH OLACAK MI?
2022 YKS ek tercih sonuçları 19 Eylül günü adaylara sunuldu. Tercihlerle birlikte kontenjanların yüzde 99'unun dolduğu ÖSYM tarafından duyuruldu. Ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla duyuruda ''2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.'' ifadeleri yer aldı. 3. ek tercihin olmayacağı düşünülürken henüz konu hakkında da farklı bir açıklama bulunmuyor.
YKS EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS ek yerleştirme sonuçları ile kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında üniversitelee bizzat giderek yapacak. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında olacak.