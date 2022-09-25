Hafta sonu sınav var mı? Bu hafta sonu hangi sınav var, KPSS mi? ÖSYM sınav takvimine göre 24-25 Eylül 2022 Cumartesi ve Pazar günü...

Hafta sonu sınav var mı merak ediliyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 KPSS sınavları başladı. KPSS alan bilgisi sınavına kısa bir süre kalırken ÖSYM sınav takvimine göre 24-25 Eylül 2022 Cumartesi ve Pazar günü hangi sınavların yapılacağı araştırılmaya başlandı. İşte çokça araştırılan 'Hafta sonu sınav var mı? Bu hafta sonu hangi sınav var, KPSS mi?' sorularının yanıtları...