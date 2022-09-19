YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman? 2022 ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu! Kimler YKS 3. tercihte bulunabilir? Üniversite ek kayıt tarihleri

YKS 3. ek tercih var mı yok mu yoğun olarak araştırılıyor. Üniversiteye yerleşme hayaliyle YKS sınavında ter döken adaylardan ilk tercihlerde bulunup yerleşmeye hak kazananlar üniversite kayıt işlemlerini tamamladı. 2. ek tercih sonuçları da 19 Eylül 2022 itibatiyle açıklandı. 2. ek tercihlerde de yerleşemeyenler 3. ek tercih tarihlerini öğrenmek istiyor. Peki YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman? 2022 ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Kimler YKS 3. tercihte bulunabilir?