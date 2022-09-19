ÖSYM'den son dakika duyuru geldi. Merakla beklenen YKS ek tercih sonuçları açıklandı. İlk tercihlerde bir bölüm yerleşemeyenler ikinci ek tercihte bulunmuştu. Binlerce adayın yüzü gülerken gözler şimdi üniversite kayıt ve KYK yurt başvuru tarihlerine çevrildi. Peki Ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? 2022 YKS ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvuru tarihi! KYK ek yurt başvuruları ne zaman?
EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS 2. ek tercih sonuçlarının açıklandığını duyuran ÖSYM Başkanlığı, ayrıca üniversite kayıt tarihlerini de açıkladı. Buna göre, YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.
KYK 2022 YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK yurt başvuruları bu sene 28 Ağustos'ta sona erdi. Ek yerleştirme ile yurt başvurusunda bulunmak isteyenler KYK ek yurt başvuruları ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.