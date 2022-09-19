Ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? 2022 YKS ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvuru tarihi! KYK ek yurt başvuruları ne zaman?

EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS 2. ek tercih sonuçlarının açıklandığını duyuran ÖSYM Başkanlığı, ayrıca üniversite kayıt tarihlerini de açıkladı. Buna göre, YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.