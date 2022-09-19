Borsada işlem yapmak isteyen yatırımcılar borsada yaşanan düşüşün sebebini öğrenmek istiyor. Gün içinde en düşük 3.199,54, en yüksek 3.393,66 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,26 değer kaybederek tamamladı Peki Borsa çöktü mü son dakika? Borsa neden düştü? 19 Eylül 2022 Borsaya ne oldu? Borsa İstanbul neden durduruldu?
PİYASALARDA GÜN SONU!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 177,79 puan azalarak 3.199,54 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 1,53 puan ve yüzde 0,05 değer kazanarak 3.378,87 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.199,54, en yüksek 3.393,66 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,26 azalışla 3.199,54 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 5,67, sanayi endeksi yüzde 3,87, hizmetler endeksi yüzde 3,55 ve teknoloji endeksi yüzde 6,39 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 227,19 puan ve yüzde 6,19 düşüşle 3.440,71 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 9'u prim yaptı, 89'u geriledi. Akbank, Garanti Bankası, ASELSAN, Yapı Kredi Bankası ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?
Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Açıklamada, saat 17.07 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği ve Pay Piyasası'ndaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.