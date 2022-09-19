Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 19.09.2022 18:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.09.2022 18:51
    ABONE OL

    Borsa çöktü mü son dakika? Borsa neden düştü? 19 Eylül 2022 Borsaya ne oldu? Borsa İstanbul neden durduruldu?

    Borsa çöktü mü, neden düştü sorusu Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesinin ardından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Son dönemde borsa İstanbul'da hareketlilik yaşanıyor. Peki Borsa çöktü mü son dakika? Borsa neden düştü? 19 Eylül 2022 Borsaya ne oldu? Borsa İstanbul neden durduruldu?

    Borsa çöktü mü son dakika? Borsa neden düştü? 19 Eylül 2022 Borsaya ne oldu? Borsa İstanbul neden durduruldu?

    Borsada işlem yapmak isteyen yatırımcılar borsada yaşanan düşüşün sebebini öğrenmek istiyor. Gün içinde en düşük 3.199,54, en yüksek 3.393,66 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,26 değer kaybederek tamamladı Peki Borsa çöktü mü son dakika? Borsa neden düştü? 19 Eylül 2022 Borsaya ne oldu? Borsa İstanbul neden durduruldu?

    PİYASALARDA GÜN SONU!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 177,79 puan azalarak 3.199,54 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 1,53 puan ve yüzde 0,05 değer kazanarak 3.378,87 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.199,54, en yüksek 3.393,66 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,26 azalışla 3.199,54 puandan tamamladı.

    Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 5,67, sanayi endeksi yüzde 3,87, hizmetler endeksi yüzde 3,55 ve teknoloji endeksi yüzde 6,39 değer kaybetti.

    BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 227,19 puan ve yüzde 6,19 düşüşle 3.440,71 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 9'u prim yaptı, 89'u geriledi. Akbank, Garanti Bankası, ASELSAN, Yapı Kredi Bankası ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

    BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

    Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

    Açıklamada, saat 17.07 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği ve Pay Piyasası'ndaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

        İşlemlerin Pay Piyasası'nda saat 18.01'de kapanış seansı ile VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18.08'de yeniden başlatılacağı aktarılan açıklanmada, BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemlerin bugün yeniden başlatılmayacağı bildirildi.

        BANKALARDA SERT DÜŞÜŞ

        Bankacılık endeksinde de düşüş saat 17.23 itibarıyla yüzde 9'a yaklaştı. Son iki ayda, yükselişle katlanan endekste 13 Eylül Salı günü sert düşüş başlamıştı. Bankacılık endeksi geçen haftayı yüzde 18'lik kayıpla kapatmıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa’da eğitim avantajlarla başladı
        Haberler Haberler Borsa çöktü mü son dakika? Borsa neden düştü? 19 Eylül 2022 Borsaya ne oldu? Borsa İstanbul neden durduruldu?
            SON DAKİKA