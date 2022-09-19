2022 ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu! YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman? Kimler YKS 3. tercihte bulunabilir? Üniversite ek kayıt tarihleri

YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman merak ediliyor. ÖSYM, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Gözler şimdi 3. ek yerleştirmelerde! Peki YKS 3. ek yerleştirmeler olacak mı? 2022 ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? Kimler YKS 3. tercihte bulunabilir? İşte yanıtları ve üniversite ek kayıt tarihleri...
YKS 2. TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Merakla beklenen YKS 2. ek tercih sonuçları bugün itibariyle erişime açıldı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecek.
ÜNİVERSİTE EK KAYIT TARİHLERİ 2022
YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.