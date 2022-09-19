2022 ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu! YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman? Kimler YKS 3. tercihte bulunabilir? Üniversite ek kayıt tarihleri

YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman merak ediliyor. ÖSYM, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Gözler şimdi 3. ek yerleştirmelerde! Peki YKS 3. ek yerleştirmeler olacak mı? 2022 ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? Kimler YKS 3. tercihte bulunabilir? İşte yanıtları ve üniversite ek kayıt tarihleri...