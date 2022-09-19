YKS 2. yerleştirme sonuçları öğrenme ekranı! ÖSYM son dakika duyurular: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Üniversite ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Son dakika ÖSYM duyurusunun ardından adaylar YKS 2. yerleştirme sonuçları öğrenme ekranını araştırmaya koyuldu. Tercih sonuçlarına bakmak isteyenler ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik NO ve aday şifresi ile yerleşip yerleşemediğini öğrenebilecek. İşte detaylar...
YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. ÖSYM'den yapıan açıklamada ''2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi.
ÜNİVERSİTE YKS EK TERCİH SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI