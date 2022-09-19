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    • Haberler
    • 19.09.2022 17:37
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    • 19.09.2022 17:45
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    YKS 2. yerleştirme sonuçları öğrenme ekranı! ÖSYM son dakika duyurular: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

    Son dakika YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenci üniversite kayıt işlemlerini tamamlarken, ilk tercihlerde herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar 2. ek tercihte bulunmuştu. Bir süredir YKS 2. yerleştirme sonuçları merakla bekleniyordu. ÖSYM'den flaş duyuru geldi. Duyuruyla birlikte internet arama motorlarında YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? sorusu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte YKS 2. yerleştirme sonuçları öğrenme ekranı!

    YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Üniversite ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Son dakika ÖSYM duyurusunun ardından adaylar YKS 2. yerleştirme sonuçları öğrenme ekranını araştırmaya koyuldu. Tercih sonuçlarına bakmak isteyenler ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik NO ve aday şifresi ile yerleşip yerleşemediğini öğrenebilecek. İşte detaylar...

    YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. ÖSYM'den yapıan açıklamada ''2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi.

    ÜNİVERSİTE YKS EK TERCİH SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

    Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

    YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

        Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

        Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.
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        Haberler Haberler YKS 2. yerleştirme sonuçları öğrenme ekranı! ÖSYM son dakika duyurular: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
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