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    • Haberler
    • 14.09.2022 08:13
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    • 14.09.2022 08:13
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    TOKİ hane halkı geliri ne demek, nasıl hesaplanır? TOKİ hane geliri hesaplama - İlk Evim konut ve İlk İşyerim projesi başvuru FORMU 2022

    Sosyal konut projesinin başvuruları 14 Eylül yani yarın alınmaya başlanacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hakkında tüm bilgiler tek tek açıklandı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İlk Evim konut ve İlk İşyerim projesi hakkında konuştu. Açıklamayla birlikte TOKİ hane halkı geliri ne demek, nasıl hesaplanır? sorusu gündeme geldi. İşte TOKİ hane geliri hesaplama ve diğer detaylar...

    TOKİ HANE HALKI GELİRİ NE DEMEK, NASIL HESAPLANIR?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ ile yapılacak sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Evlerin fiyatı 608 bin liradan başlarken, iş yerlerinin fiyatı 350 bin liradan, konut için arsalar ise 192 bin 500 liradan başlayacak. Projeye İstanbul'da hane geliri 18 bin, diğer illerde ise 16 bin liranın altında olanlar başvurabilecek. Peki TOKİ hane halkı geliri ne demek, nasıl hesaplanır? İşte TOKİ hane geliri hesaplama ve İlk Evim konut ve İlk İşyerim projesi başvurusu hakkında tüm merak edilenler...

    TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Başkan Erdoğan 81 ili ve tüm ilçeleri kapsayacak projenin 2023 ile 2028 yılları arasında tamamlanacağını belirtti. Proje kapsamında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılacak.

    Başvurular 14 Eylül - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası, Halkbank şubeleri ve E-devlet üzerinden alınacak.

    BAŞVURU İÇİN GELİR SINIRI NE KADAR?

    Projeden faydalanmak isteyen vatandaşların hane geliri İstanbul'da 18 bin liranın, diğer illerde ise 16 bin liranın altında olması gerekecek. Ayrıca başvurucunun kendisi, eşi ya da çocuklarının üzerine tapuda kayıtlı konutu bulunmaması gerekiyor.

    KONUT FİYATLARI

    2+1 konut: 608 bin lira (2 bin 280 lira taksit, 240 ay vade)
    3+1 konut: 850 bin lira (3 bin 187 lira taksit, 240 ay vade)

        ARSA FİYATLARI

        350-500 metrekarelik arsalar: 192 bin 500 lira (1604 lira taksit, 10 yıl vade)
        Hisseli parseller: 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla (937 liradan başlayan taksit, 10 yıl vade)

        İŞ YERİ FİYATLARI

        350-350 bin liradan başlayan fiyatlarla (2 bin 633 liradan başlayan taksit, 120 ay vade)

        TOKİ HANE HALKI GELİRİ NE DEMEK, NASIL HESAPLANIR?

        1- TOKİ'ye başvuru yapanların maaşları brüt üzerinden mi, yoksa net üzerinden mi hesaplanıyor?

        Başvuru yapan ya da yapacak vatandaşların maaşları "net" üzerinden hesaplanır.

        2- Hanede iki kişiden biri bordrolu, diğeri de işkurda bordrosuz çalışıyorsa bu durumda hesaplama nasıl yapılır?

        Hanede işkurda çalışan biri varsa, işkurdan çalıştığına dair belge alınması gerekiyor. Başvurular bordrolu çalışanların maaşları üzerinden hesaplanarak kabul ediliyor. Sadece başvuru yapılan ay hane gelirinin ne kadar olduğuna bakılıyor. Eğer başvuru yapıldığı ay hane gelirinin ortalaması TOKİ'nin belirlediği bedelin üzerine değilse başvuru kabul ediliyor.

        3- TOKİ, başvuru yapanların maaş hesaplamalarını nasıl yapıyor?

        TOKİ herhangi bir hesaplama yapmıyor. Başvuru yapacak vatandaş, maaş bordrosunu alıp bankaya o şekilde başvuru yapıyor. Banka şartların uygun olması durumunda başvuruyu kabul ediyor.

        4-Hane halkı geliri hesaplaması illere göre değişiyor mu?

        Evet değişiyor. İstanbul için hane halkı gelirinin 6 bin , İstanbul dışındaki iller için 5 bin 500 TL olması gerekiyor. Bu şartlar sağlandığında başvuru kabul ediliyor.

        5- Hane halkı geliri, TOKİ tarafından belirlenen bedelin üzerindeyse başvuru kabul edilir mi? Edilirse, kura sonucunda ev almaya hak kazanan vatandaş evi alabilir mi?

        Hane halkı geliri TOKİ'nin belirlediği bedelin üzerindeyse başvuru kabul edilmez. Eğer banka başvuru kabul etmişse, daha sonra yapılan başvuru iptal edilir. Yatırılan başvuru ücreti de vatandaşa geri ödenir. Hane halkı geliri belirlenen bedel üzerinde olan vatandaş ev almaya hak kazanamaz.

        6- TOKİ hane halkı gelirini hesaplarken yıllık ortalama mı alıyor, yoksa aylık mı?

        Hane halkı geliri hesaplanırken aylık ortalama alıyor. Yıllık ortalama ticaret ile uğraşanlardan alınıyor. Bordrolu çalışanlardan sadece başvuru yaptığı ayın aylık hane halkı gelirine bakılıyor.
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        Haberler Haberler TOKİ hane halkı geliri ne demek, nasıl hesaplanır? TOKİ hane geliri hesaplama - İlk Evim konut ve İlk İşyerim projesi başvuru FORMU 2022
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