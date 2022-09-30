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    • Haberler
    • 30.09.2022 07:09
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    • 30.09.2022 07:09
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    Avrupa - Anadolu Yakası: Esenler, Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla... TOKİ İstanbul sosyal konut projeleri nerede, hangi ilçelerde?

    İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında ikamet eden vatandaşlardan TOKİ'ye başvurmak isteyenler araştırmalara koyuldu. Bu noktada TOKİ İstanbul sosyal konut projeleri nerede, hangi ilçelerde? sorusu sıklıkla araştırılır oldu. Esenler, Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla ve diğer ilçelerde yaşayanlar konutların kendi ilçelerinde yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İşte 2022 TOKİ sosyal konut projesinin tüm detayları...

    TOKİ İstanbul sosyal konut projeleri nerede, hangi ilçelerde?

    TOKİ sosyal konut projelerine başvurular bugün başlayacak. Projenin tüm detayları tek tek açıklandı. Buna göre en fazla konut İstanbul'a yapılacak. Megakent İstanbul'dan başvuru yapmak isteyen binlerce kişi konutların hangi ilçeye yapılacağını araştırıyor. Peki TOKİ İstanbul sosyal konut projeleri nerede, hangi ilçelerde? 240 ay kaç yıl? TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlar? TOKİ peşinat ne zaman ödenir 2022? Sosyal konut projesi başvuru şartları neler? TOKİ başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İzmir, İstanbul TOKİ başvuruları ne zaman? Hane geliri hesaplama nasıl yapılır?

    TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Başvurular 14 Eylül 2022 tarihinde başlayıp 31 Ekim'e kadar sürecek.

    NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    Başvurular için iki seçenek sunuldu. İşter e- Devlet üzerinden ister Ziraat Bankası, Halkbank şubelerinden başvuru yapabilirsiniz.

    TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE?

    TOKİ; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

    TOKİ İSTANBUL SOSYAL KONUT PROJELERİ NEREDE, HANGİ İLÇELERDE?

    Avrupa Yakası: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri, Çatalça

    Anadolu Yakası: Tuzla

    PROJEDE NELER OLACAK?

    *Konut

    *Konut Arsası

    *Sanayi Siteleri

        KİMLERE KONTENJAN AYRILACAK?

        Gençler %20

        Emekliler %20

        Şehit Yakınları - Gaziler %5

        Engelliler %5

        Diğer Vatandaşlarımız %50

        İSTANBUL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        T.C. vatandaşı olması,

        Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

        Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama,

        İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç),

        Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması,

        Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir,

        Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

        SANAYİ SİTESİ BAŞVURU ŞARTLARI

        T.C. vatandaşı olması,

        Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak,

        18 yaşını doldurmuş olmak,

        Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler,

        Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması,

        Başvuru Bedeli: 2.000 TL

        Başvuru tarihleri daha sonra duyurulacaktır.

        KONUT ARSASI BAŞVURU ŞARTLARI

        T.C. vatandaşı olması,

        18 yaşını doldurmuş olmak,

        O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek. Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

        Yoksul ve dar gelirli olmak.

        Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

        775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

        Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması

        Başvuru tarihleri daha sonra duyurulacaktır.

        (Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)
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        Haberler Haberler Avrupa - Anadolu Yakası: Esenler, Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla... TOKİ İstanbul sosyal konut projeleri nerede, hangi ilçelerde?
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