Ek yerleştirme BOŞ kontenjanları FULL PDF İNDİR 2022! ÖSYM YKS ek tercih KILAVUZU BOŞ KONTENJANLAR! 2 ve 4 yıllık üniversite TABAN PUANLARI

2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisansprogramlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirmepuanına sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanıoluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

3. 2021-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ikinci ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir