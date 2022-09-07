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    • Haberler
    • 07.09.2022 09:01
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    • 07.09.2022 09:14
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    Ek yerleştirme BOŞ kontenjanları FULL PDF İNDİR 2022! ÖSYM YKS ek tercih KILAVUZU BOŞ KONTENJANLAR! 2 ve 4 yıllık üniversite TABAN PUANLARI

    YKS ek tercihleri başlıyor! Üniversiteye yerleşme hayaliyle yanıp tutuşanbinlerce aday bugün ÖSYM kılavuzuyla ek yerleştirme yapacak. Peki Ek yerleştirme kontenjanları açıklandı mı? Ek tercih ücreti nasıl yatırılır? ÖSYM ek tercih ödemesi nasıl yapılır? YKS ek tercih ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ÖSYM YKS tercih taban puanları boş kontenjanlar! Üniversitelerin taban puanları ve diğer detaylar...

    Ek yerleştirme kontenjanları 2022!

    Ek ek yerleştirme kontenjanları günün en çok araştırılan konusu oldu. ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunu bugün yayımlayacak. YKS ek tercihleri 7 Eylül tarihinde başlayacak. YKS ek tercihte bulunacak adaylar bir çok soruyu gündeme taşıdı. Peki Ek yerleştirme kontenjanları açıklandı mı? Ek tercih ücreti nasıl yatırılır? ÖSYM ek tercih ödemesi nasıl yapılır? YKS ek tercih ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ÖSYM YKS tercih taban puanları boş kontenjanlar! Üniversitelerin taban puanları ve diğer detaylar...

    YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

    YKS ek tercih boş kontenjanları 7 Eylül'de açıklanacak.

    YKS 2. EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    YKS tercihleri https://ais.osym.gov.tr/ adresinden yapılmaktadır.

    YKS EK TERCİHLERİ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

    YKS 2022 ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.

    YKS EK TERCİH TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI

    osym.gov.tr adresinden ilk tercih işlemlerinde paylaşılan üniversite taban puanları ek yerleştirmeler için de geçerli olacak.

    Ancak sadece boş kontenjanları kalan bölümler ve üniversiteleri tercih edilebilecek.

    YKS TABAN PUANLARI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ

    KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

    1. 2022-YKS merkezî yerleştirmede ve 2022-YKS ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ikinci ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. İkinci ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2022-YKS merkezî yerleştirmede ve 2022-YKS ek yerleştirmede hiçbir yükseköğretimprogramına yerleştirilmemiş olmak gerekir (2022-YKS merkezî yerleştirmede ve 2022-YKS ek yerleştirmedetercih yapmamış adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercih yapabilirler.).

        2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisansprogramlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirmepuanına sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanıoluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

        3. 2021-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ikinci ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

        4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir
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        Haberler Haberler Ek yerleştirme BOŞ kontenjanları FULL PDF İNDİR 2022! ÖSYM YKS ek tercih KILAVUZU BOŞ KONTENJANLAR! 2 ve 4 yıllık üniversite TABAN PUANLARI
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