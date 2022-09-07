Ek yerleştirme BOŞ kontenjanları FULL PDF İNDİR 2022! ÖSYM YKS ek tercih KILAVUZU BOŞ KONTENJANLAR! 2 ve 4 yıllık üniversite TABAN PUANLARI

Ek ek yerleştirme kontenjanları günün en çok araştırılan konusu oldu. ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunu bugün yayımlayacak. YKS ek tercihleri 7 Eylül tarihinde başlayacak. YKS ek tercihte bulunacak adaylar bir çok soruyu gündeme taşıdı. Peki Ek yerleştirme kontenjanları açıklandı mı? Ek tercih ücreti nasıl yatırılır? ÖSYM ek tercih ödemesi nasıl yapılır? YKS ek tercih ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ÖSYM YKS tercih taban puanları boş kontenjanlar! Üniversitelerin taban puanları ve diğer detaylar...
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
YKS ek tercih boş kontenjanları 7 Eylül'de açıklanacak.
YKS 2. EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
YKS tercihleri https://ais.osym.gov.tr/ adresinden yapılmaktadır.
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YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
YKS 2022 ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.
YKS EK TERCİH TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI
osym.gov.tr adresinden ilk tercih işlemlerinde paylaşılan üniversite taban puanları ek yerleştirmeler için de geçerli olacak.
Ancak sadece boş kontenjanları kalan bölümler ve üniversiteleri tercih edilebilecek.
YKS TABAN PUANLARI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ
KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?
1. 2022-YKS merkezî yerleştirmede ve 2022-YKS ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ikinci ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. İkinci ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2022-YKS merkezî yerleştirmede ve 2022-YKS ek yerleştirmede hiçbir yükseköğretimprogramına yerleştirilmemiş olmak gerekir (2022-YKS merkezî yerleştirmede ve 2022-YKS ek yerleştirmedetercih yapmamış adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercih yapabilirler.).