Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 04.09.2022 11:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.09.2022 12:06
    ABONE OL

    Sevenleri Ömer Tuğrul İnançer'i A Haber'de anlattı: Yüreğimiz yanıyor

    Son dakika haberine göre Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden yazar, hukukçu ve muttasavvıf Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti. Vefat haberinin ardından AK Parti'den peş peşe başsağlığı mesajları gelirken, İnançer'in yakınları A Haber'de onu anlattı.

    Sevenleri Ömer Tuğrul İnançer’i A Haber’de anlattı

    Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden yazar, hukukçu ve muttasavvıf Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında hayatını kaybetti. Hakk'a yürüyen Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi yarın Fatih Camii'nden kaldırılacak.

    YAKIN ARKADAŞI AHMET ÖZHAN A HABER'DE TUĞRUL iNANÇER'İ ANLATTI
    Ömer Tuğrul İnançer'in vefatının ardından yakın arkadaşı Ahmet Özhan A Haber canlı yayınında İnançer'i anlattı:

    İşte Özhan'ın açıklamalarından derlenenler:
    Türkiye çok büyük bir mana ve kültür insanını kaybetti. Yeri bundan sonra çok zor dolacak bence dolmayacak bir değerdi Tuğrul bey ama ne yapalım ki Cenab-ı Hakk'ın sistemi böyle gelen gidiyor. Bu sabaha karşı kendisini kaybettik. Onun için biz de hizmetiyle meşgulüz şu anda. Yüreğimiz yanıyor ama hayat devam ediyor. Onun kültür adına maneviyat adına bıraktığı ne varsa biz arkadaşları olarak ayakta tutmaya ve devam ettiremeye gayret edeceğiz inşallah.

    Ön planı arka planı olan insan değildi. İnandığını hissettiğini ve söylenmesi gerektiğini insanlarla paylaşmasına inandığı ne varsa hepsini paylaşmayı gerekeni yerine getiren bir insandı. Fevkalade donanımlı bir insandı kendisi zaten hukuk mezunuydu. Hukukçuydu onun yanında büyük bir edebiyat birikimi vardı. Onun yanı sıra tasavvuf bilgi birikimi vardı. Hem kitabi olarak hem de ilmi Bir ilim daha öncekilerin ve insanları o şekilde de yetiştirebilen bir aydınlatıcı kişiydi. Benim 50 yıllık küsur yıllık dostumdu abimdi her şeyimdi. En çok onunla vakit geçirmişimdir. Kendisinden çok istifade ettim. Bundan sonra da edeceğime inanıyorum.

        Bir hayat geçirdik sayılır. Hayatın her cephesinde birlikteliklerimiz oldu. Sonra birlikte televizyon kanallarında şarkıların dip manalarıyla aslında her şeyin cenabı hakkın aşkını sevgisini vurgulama adına şarkılar seni söyler diye bir konsept ortaya koymuş idik. Ben soru sorar şarkı söylerdim kendisi de o şarkıların içeriği konusunda sohbet yapardı. Bunun bantlarının çözümlemesini yaptılar bir kitap olarak çıkmıştı. Benim için şeref olacak. Benim "Ayrılık Yaman Kelime" diye bir kitabım Turkuvaz medyadan çıkmıştı. Onun da başındaki yazıyı yazmıştı. Yani hayatımın her karesinde imzası bulunan, resmi bulunan damgası bulunan bir arkadaşımdı, büyüğümdü, canımdı ciğerimdi yani.

        Bir kere kendisi cesur bir insandı. Ve herkesin inandığını cesaretle söylemesini ama inanmak seviyesine gelinceye kadar araştırmasını danışmasını ve kaynak bilgiye sahip olarak inandıklarını sevdiği şeyleri insanların müdafaa etmesini severdi ve tavsiye ederdi. Kendisi de öyle yapmıştır. Hep inandıklarını konuşmuştur ama belgeli konuşmuştur. Zaten hitap şekli vardı. Çok insana fayda temin etmiş, ahlaklı, karakterli, cesur yani adam gibi adam olma yolunda çok insana hizmet etmiş faydalı olmuş kişiydi.

        AK PARTİ'DEN PEŞ PEŞE BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hakikat aşıklarından Ömer Tuğrul İnançer rahmete kavuştu. Mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz... Hakikatli bir insan olarak yaşama gayretiyle güzel izler bıraktı. Makamı ali olsun...

            Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Güzel insan Ömer Tuğrul İnançer beyefendi rahmet-i Rahman'a kavuştu. Rabbinin sevgili bir kulu, ebediyet yurdunun bir eri olarak yaşadı. İman, ahlak, erdem, şefkat, merhamet ve güzellik yoluna adanmış bir ömür... Cemali de güzeldi, celali de. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

            AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Âlem-i Cemâl'e göç eden, günümüzün tasavvuf bilgelerinden, gönül, fikir ve kültür insanı Ömer Tuğrul İnançer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            12 yıl sonra bir ilk! Türk savaş gemisi İsrail’de!
            Haberler Haberler Sevenleri Ömer Tuğrul İnançer'i A Haber'de anlattı: Yüreğimiz yanıyor
                SON DAKİKA