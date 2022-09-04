Sevenleri Ömer Tuğrul İnançer'i A Haber'de anlattı: Yüreğimiz yanıyor

Ön planı arka planı olan insan değildi. İnandığını hissettiğini ve söylenmesi gerektiğini insanlarla paylaşmasına inandığı ne varsa hepsini paylaşmayı gerekeni yerine getiren bir insandı. Fevkalade donanımlı bir insandı kendisi zaten hukuk mezunuydu. Hukukçuydu onun yanında büyük bir edebiyat birikimi vardı. Onun yanı sıra tasavvuf bilgi birikimi vardı. Hem kitabi olarak hem de ilmi Bir ilim daha öncekilerin ve insanları o şekilde de yetiştirebilen bir aydınlatıcı kişiydi. Benim 50 yıllık küsur yıllık dostumdu abimdi her şeyimdi. En çok onunla vakit geçirmişimdir. Kendisinden çok istifade ettim. Bundan sonra da edeceğime inanıyorum.