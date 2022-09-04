Sevenleri Ömer Tuğrul İnançer'i A Haber'de anlattı: Yüreğimiz yanıyor

Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden yazar, hukukçu ve muttasavvıf Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında hayatını kaybetti. Hakk'a yürüyen Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi yarın Fatih Camii'nden kaldırılacak.
YAKIN ARKADAŞI AHMET ÖZHAN A HABER'DE TUĞRUL iNANÇER'İ ANLATTI
Ömer Tuğrul İnançer'in vefatının ardından yakın arkadaşı Ahmet Özhan A Haber canlı yayınında İnançer'i anlattı:
İşte Özhan'ın açıklamalarından derlenenler:
Türkiye çok büyük bir mana ve kültür insanını kaybetti. Yeri bundan sonra çok zor dolacak bence dolmayacak bir değerdi Tuğrul bey ama ne yapalım ki Cenab-ı Hakk'ın sistemi böyle gelen gidiyor. Bu sabaha karşı kendisini kaybettik. Onun için biz de hizmetiyle meşgulüz şu anda. Yüreğimiz yanıyor ama hayat devam ediyor. Onun kültür adına maneviyat adına bıraktığı ne varsa biz arkadaşları olarak ayakta tutmaya ve devam ettiremeye gayret edeceğiz inşallah.
Ön planı arka planı olan insan değildi. İnandığını hissettiğini ve söylenmesi gerektiğini insanlarla paylaşmasına inandığı ne varsa hepsini paylaşmayı gerekeni yerine getiren bir insandı. Fevkalade donanımlı bir insandı kendisi zaten hukuk mezunuydu. Hukukçuydu onun yanında büyük bir edebiyat birikimi vardı. Onun yanı sıra tasavvuf bilgi birikimi vardı. Hem kitabi olarak hem de ilmi Bir ilim daha öncekilerin ve insanları o şekilde de yetiştirebilen bir aydınlatıcı kişiydi. Benim 50 yıllık küsur yıllık dostumdu abimdi her şeyimdi. En çok onunla vakit geçirmişimdir. Kendisinden çok istifade ettim. Bundan sonra da edeceğime inanıyorum.