Sevenleri Ömer Tuğrul İnançer'i A Haber'de anlattı: Yüreğimiz yanıyor

Bir hayat geçirdik sayılır. Hayatın her cephesinde birlikteliklerimiz oldu. Sonra birlikte televizyon kanallarında şarkıların dip manalarıyla aslında her şeyin cenabı hakkın aşkını sevgisini vurgulama adına şarkılar seni söyler diye bir konsept ortaya koymuş idik. Ben soru sorar şarkı söylerdim kendisi de o şarkıların içeriği konusunda sohbet yapardı. Bunun bantlarının çözümlemesini yaptılar bir kitap olarak çıkmıştı. Benim için şeref olacak. Benim "Ayrılık Yaman Kelime" diye bir kitabım Turkuvaz medyadan çıkmıştı. Onun da başındaki yazıyı yazmıştı. Yani hayatımın her karesinde imzası bulunan, resmi bulunan damgası bulunan bir arkadaşımdı, büyüğümdü, canımdı ciğerimdi yani.