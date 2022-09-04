SON DAKİKA | Ömer Tuğrul İnançer vefat etti! AK Parti'den peş peşe başsağlığı mesajları | Ömer Tuğrul İnançer kimdir?

Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden yazar, hukukçu ve muttasavvıf Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti. Hakka yürüyen Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi yarın Fatih Camii'nden kaldırılacak.
Ömer Tuğrul İnançer vefat etti | Video
A Haber İstanbul Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak İnançer'in vefat haberinin ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Ulak, "Maalesef önemli bir ismi kaybettik. Türk düşünce hayatının en önemli şahsiyetlerinden biriydi. Bir yandan yazar, hukukçu bir kişiydi. 76 yaşında dün gece Hakk'a yürüdü. Kendisi çok çok önemli bir isimdi. Örnek hayatı kitapları televizyondaki etkili konuşmaları gazete ve dergilerde yayınlanmış çok önemli röportajlarıyla gerçekten bir döneme damgasını vurmuş çok önemli bir şahsiye olarak tarihe geçti. Bir kuşağa da öncülük ve rehberlik yapmıştı. Kişiliğiyle yazılarıyla kendisi çok çok değerli bir isimdi. İstanbul Karagümrük'teki Pir Nureddin Cerrahi Tekkesi'nin de postnişiniydi kendisi." ifadelerini kullandı.
AK PARTİ'DEN PEŞ PEŞE BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hakikat aşıklarından Ömer Tuğrul İnançer rahmete kavuştu. Mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz… Hakikatli bir insan olarak yaşama gayretiyle güzel izler bıraktı. Makamı ali olsun...