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    • Haberler
    • 04.09.2022 09:15
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    • 04.09.2022 09:15
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    İOKBS Bursluluk sınavına gireceklere okunacak dua! Sınav sırasında hangi dua okunur? Kalem duası okunuşu! Sınavı kazanma duası...

    Çocukları sınavda başarılı olmak için ter döken aileler de heyecanlı bir bekleyiş önünde. Okul önlerinde heyecanlı bekleyiş sürerken aileler çocukları için başarı duası ediyor. Peki, sınav başarı duası nedir? Sınavda okunabilecek dualardan birisi olan kalem duası nasıl okunur? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    Bursluluk sınavına gireceklere okunacak dua!

    Bursluluk sınavı heyecanının başlamasıyla birlikte sınavda okunabilecek dualar da vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Çocuklar başarılı olmak için sınav salonlarında ter dökerken aileler de sınav başarı duası hakkında araştırma yapıyor. Peki, kalem duası nasıl okunur? İşte kalem duası ve sınav başarı duası sözleri...

    SINAVLARDAN ÖNCE OKUNACAK DUALAR

    Sınav günü 70 kere Salat-ı Nariye duası okunur.''Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız'' okunmalıdır. Sınavlara girmeden önce, "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (isra suresi;80) okunmalıdır. Ardından sınav için sıraya oturduktan sonra ise, "Rabbi'şrah li Sadri ve yessir li emri,va'hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." okunur. Sınava başladığınızda da, "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." okumanız gerekmektedir.

    Dediğimiz üzere bu duaları Allah rızası için okumak gereklidir. Kişisel arzulardan uzak, içtenlikli şekilde edilen dualar makbuldur. Bu duaların anlamına gelecek olursak, "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." ("Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."), "Rabbi'şrah li Sadri ve yessir li emri,va'hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." ("Ya Rabbi!,Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle.") ve "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." ("Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.").

        SINAV DUASI

        "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

        SINAV BAŞLAYINCA OKUNACAK DUA

        "Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."
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        Haberler Haberler İOKBS Bursluluk sınavına gireceklere okunacak dua! Sınav sırasında hangi dua okunur? Kalem duası okunuşu! Sınavı kazanma duası...
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