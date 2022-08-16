2022 KYK burs başvurusu ne zaman? GSB e-devlet KYK BURS ve KREDİ başvuru tarihleri

KYK yurt ve burs başvuruları büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen öğrenciler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. KYK burs ve yurt başvurusu hakkında tüm detayları haberimizin devamından takip edebilirsiniz.
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022-2023?
Üniversitelerde akademik takvim eylül ayında başlayacak. Aynı süreçte peş peşe KYK yurt ve burs başvuruları da alınacak. Geçtiğimiz yıl başvurular 5-8 Kasım tarihlerinde alınmıştı. Bu yıl da yine ekim sonunda ya da kasım başında başvuruların alınması bekleniyor.
KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için yurt başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.