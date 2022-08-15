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    • Haberler
    • 15.08.2022 10:03
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    • 15.08.2022 11:00
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    ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 15 Ağustos ÖSYM neden açılmıyor, ne zaman düzelir? ÖSYM giriş yapamama sorunu!

    YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca aday https://sonuc.osym.gov.tr internet adresine akın etti. An itibariyle ÖSYM sitesinde yoğunluktan kaynaklı aksaklıklar yaşanıyor. Bu noktada sonuçlarını henüz öğrenememiş adaylar sisteme girmeye çalışırken sorun yaşıyor. Peki ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 15 Ağustos ÖSYM neden açılmıyor, ne zaman düzelir? İşte ÖSYM giriş yapamama sorunu hakkında son gelişmeler...

    Gülistan Başköy
    ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

    ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 15 Ağustos ÖSYM neden açılmıyor, ne zaman düzelir? soruları sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. 28-28 Haziran 2022 tarihlerinde Türkiye genelinde uygulanan YKS (TYT-AYT-YDT) sınavının ardından geçtiğimiz günlerde tercihler alınmıştı. Adaylar bir süredir yerleştirme sonuçlarını bekliyordu. ÖSYM'den gelen son dakika açıklama ile adaylar internet arama motorları üzerinden https://sonuc.osym.gov.tr internet adresine giriş yapmaya başlandı. Peki ÖSYM çöktü mü?

    ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ?

    Son dakika haberine göre ÖSYM sonuç sitesine bir çok aday giriş yapamıyor. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin sonuçları ilan etmesinin hemen ardından milyonlarca YKS adayı https://sonuc.osym.gov.tr internet adresine akın etti.

    Hal böyle olunca ÖSYM sitesindeki yoğunluktan dolayı sistemde yavaşlama meydana geldi. Ancak gün içerisinde sisteme giriş yapmayı deneyebilirsiniz.

    ÖSYM YKS SONUÇ EKRANI

    ÖSYM SONUÇLARINA BAŞKA NEREDEN BAKILIR?

    YKS tercih sonuçlarınıza ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi haricinde e-devlet sistemi üzerinden de bakabilirsiniz.

    E-DEVLET ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ EKRANI

    YKS TERCİH SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 15 Ağustos 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren öğrenebileceklerdir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

    YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

        YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

        YKS ek tercih takvimi henüz duyurulmadı. ÖSYM tarafından bugün içerisinde 2. tercih takviminin açıklanması bekleniyor. Ek tercih tarihleri açıklanr açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

        ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

        a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

        b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

        c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

        ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

        d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

        e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
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        Haberler Haberler ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 15 Ağustos ÖSYM neden açılmıyor, ne zaman düzelir? ÖSYM giriş yapamama sorunu!
            SON DAKİKA