ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 15 Ağustos ÖSYM neden açılmıyor, ne zaman düzelir? ÖSYM giriş yapamama sorunu!

ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 15 Ağustos ÖSYM neden açılmıyor, ne zaman düzelir? soruları sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. 28-28 Haziran 2022 tarihlerinde Türkiye genelinde uygulanan YKS (TYT-AYT-YDT) sınavının ardından geçtiğimiz günlerde tercihler alınmıştı. Adaylar bir süredir yerleştirme sonuçlarını bekliyordu. ÖSYM'den gelen son dakika açıklama ile adaylar internet arama motorları üzerinden https://sonuc.osym.gov.tr internet adresine giriş yapmaya başlandı. Peki ÖSYM çöktü mü?
ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ?
Son dakika haberine göre ÖSYM sonuç sitesine bir çok aday giriş yapamıyor. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin sonuçları ilan etmesinin hemen ardından milyonlarca YKS adayı https://sonuc.osym.gov.tr internet adresine akın etti.
Hal böyle olunca ÖSYM sitesindeki yoğunluktan dolayı sistemde yavaşlama meydana geldi. Ancak gün içerisinde sisteme giriş yapmayı deneyebilirsiniz.
ÖSYM SONUÇLARINA BAŞKA NEREDEN BAKILIR?
YKS tercih sonuçlarınıza ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi haricinde e-devlet sistemi üzerinden de bakabilirsiniz.
YKS TERCİH SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 15 Ağustos 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren öğrenebileceklerdir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.