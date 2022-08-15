2022 KYK burs kredi yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri! KYK BURS ve YURT başvurusu başladı mı?

KYK BURS-KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2022 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru tarihleri hakkında henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklama yapılmadı. Öte yandan yurt başvuruları geçen sene 6 Eylül'de başlamıştı. Bu yıl da aynı tarihte başlaması bekleniyor.

2022 KYK burs başvuru tarihleri de belli olmadı. Geçtiğimiz yıl ise başvurular 5 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da sona ermişti. Yurt ve burs-kredi başvuru tarihleri duyurulduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.